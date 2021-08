Najprej interpelacija proti Kustec, za Vizjaka je že spisana

V nadaljevanju preberite:

Opozicija naj bi še prej kot proti ministru za okolje Andreju Vizjaku vložila interpelacijo proti ministrici za izobraževanje Simoni Kustec, saj pred novim šolskim letom še vedno ni jasno, kako bo potekal pouk. Spisali naj bi jo po naših informacijah v SD in Levici. Z izjemo predsednice SD Tanje Fajon, ki je interpelaciji napovedala, drugi prvaki včeraj niso komentirali zadeve, saj naj bi bil tak dogovor opozicije. Zato ni presenetljivo, da so se znotraj opozicije znova pojavile opazke o soliranju. Iz SMC, od koder prihaja Kustec, pa tudi očitek o nesolidarnosti in nehumanosti, saj je ministrica na bolniški zaradi covida-19.



Že drugo interpelacijo zoper Simono Kustec naj bi zaradi nujnosti problematike opozicija vložila že čez kakšen teden – po vložitvi ima za odgovor od 15 do 30 dni –, nato pa teden ali dva kasneje tudi zoper okoljskega ministra Andreja Vizjaka. Preberite, kaj so zaenkrat njihovi poglavitni očitki ...