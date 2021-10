Največ gre za stroške šolanja tujih študentov

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je EU leta 2020 ohranila položaj največjega bloka donatorjev uradne razvojne pomoči, močno zaostaja za ciljem, po katerem naj bi do leta 2030 porabila 0,7 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND) za izkoreninjenje revščine in zmanjševanje neenakosti v svetu. To je ena poglavitnih ugotovitev AidWatcha, tako imenovanega senčnega poročila, ki ga je pred dnevi objavilo evropsko združenje evropskih razvojnih nevladnih organizacij Concord.

Statistika za Slovenijo kaže, da namenja kar dve tretjini od 0,17 odstotka BND za multilateralno pomoč, večinoma mednarodnim organizacijam, več kot polovico bilateralne pomoči pa so stroški šolanja za tuje študente.