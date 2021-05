Največja sončna elektrarna v državi bo v Zasavju

Osnovni podatki o sončni elektrarni Prapretno 6.902 modula moči 440Wp

nazivna moč 3,036 MWp

predvidena povprečna letna proizvodnja 3.362.000 kWh



Nenad Trkulja, vodja projekta SE Prapretno. FOTO: Arhiv HSE

Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, začenja gradnjo največje, kar 3,036-megavatne sončne elektrarne (SE) v Sloveniji. Postavili jo bodo na rekultiviranem in zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov Prapretno pri Hrastniku, kamor je nekdanja trboveljska Termoelektrarna v pol stoletja obstoja odložila devet milijonov ton mešanice žlindre in elektrofiltrskega pepela. Gradbeno dovoljenje za to, prvotno na 2,5 milijona evrov ocenjeno naložbo je že pravnomočno.Po vodilnem položaju na področju proizvodnje električne energije iz vode bomo čez nekaj mesecev, ko bo sončna elektrarna Prapretno oddala prvo električno energijo v omrežje, tudi največji proizvajalec električne energije iz tega obnovljivega vira, sporočajo iz HSE.SE Prapretno bo prva sončna elektrarna v Sloveniji, ki ima več kot en megavat moči in je dobila gradbeno dovoljenje. Proizvedla bo približno 3.362.000 kilovatnih ur električne energije, kar zadostuje za letne potrebe po električni energiji približno osemsto povprečnih slovenskih gospodinjstev. Gradnja elektrarne na lokaciji Prapretna ima za skupino HSE in lokalno okolje tudi velik simbolni pomen: »V preteklosti je bilo to okolje zelo okoljsko obremenjeno s proizvodnjo električne energije v termoelektrarni Trbovlje in proizvodnjo oziroma izkopavanjem premoga v bližnjih rudnikih. HSE bo na tej lokaciji znova oživil proizvodnjo električne energije, le da na okolju prijazen način, brez emisij toplogrednih plinov,« poudarja mag., vodja projekta SE Prapretno, in dodaja, da HSE v prihodnosti načrtuje dodatno širitev lokacije za energetske namene, saj mu to omogoča obstoječa infrastruktura.Temeljni kamen za gradnjo sončne elektrarne Prapretno bodo položili 3. julija.