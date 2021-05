Najvišja precepljenost je med 70-letniki, od regij pa v Zasavju

Prednjači Pfizerjevo cepivo

Samo v zadnjem tednu, ko starost ne velja več za omejitveni dejavnik pri cepljenju proti covidu-19, se je po podatkih Nijz pri nas cepilo skoraj 65000 ljudi ali deset tisoč več kot v tednu prej. Delež cepljenih z vsemi odmerki je trenutno 13,8-odstoten, epidemija se umirja, ukrepi sproščajo, kar pa, kot opozarja vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, ne sme biti razlog, da bi se manj ljudi odločilo za cepljenje.Nasprotno: takšno razmišljanje je po njenem nevarno, saj je bilo lani v tem času hospitaliziranih 36 bolnikov, zdaj jih je več kot štiristo, kar pomeni, da je virusa v populaciji bistveno več.Z enim odmerkom cepiva je bilo v Sloveniji doslej cepljenih dobrih 554.000 oseb, z dvema skoraj 290.000, v obeh primerih je velika večina cepljena s Pfizerjevim cepivom: s prvim odmerkom prek 347.000, z drugim prek 230.000 oseb. Sledi »razvpita« AstraZeneca s 149.000 prvimi in le z 11.190 drugimi odmerki. Z Moderninim cepivom se je prvič in drugič skupaj cepilo dobrih 85.000 oseb, najmanj, slabih 9500 oseb, pa z Janssenovim. V Sloveniji smo doslej ob dobavljenem slabem milijonu odmerkov cepiva porabili dobrih 830.000 odmerkov. Največ cepljenih z enim odmerkom, kar 68,9 odstotka ali skoraj 70.000 oseb, je v starostni skupini od 70 do 74 let. Največ cepljenih z vsemi odmerki, gre za 59,8 odstotka populacije, pa je v starostni skupini od 80 do 84 let.Največ cepljenih z enim odmerkom je v Zasavju – skoraj tretjina prebivalcev, z vsemi odmerki pa se je doslej cepilo največ prebivalcev Goriške regije - skoraj 16 odstotkov. Osrednjeslovenska regija ima dobrih 28 odstotkov cepljenih s prvim in 14,5 odstotka cepljenih z vsemi odmerki. V številkah je to skoraj 156.500 oziroma 80.700 cepljenih. Največji dvomljivci so v Podravju, kjer se z enim odmerkom ni cepila še niti četrtina. Regija, kjer je najmanj cepljenih z vsemi odmerki, je Pomurje: slabih dvanajst odstotkov.Obseg cepljenja je v Sloveniji zaenkrat omejen z dobavo cepiv, ki se povečuje skoraj vsak teden in z obsegom zmogljivosti cepilnih centrov, zaenkrat še ne manjka interesa, čeprav napovedujejo, da se bo to zgodilo v nekaj tednih, ocenjuje trenutno situacijo, vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Ljubljana. Že nekaj časa je bilo znano da se bo maja bistveno povečala dobava cepiva, kar se je tudi zgodilo kljub izpadu in nerednim dobavam cepiva AstraZenece, dodaja. Sam je sicer zagovornik cepljenja po starosti, tako kot ga denimo izvajajo v Veliki Britaniji, »ker to najbolje odraža ogroženost zaradi covida-19«: »Zdaj so v Veliki Britaniji pri okrog 35 let starih, z zelo visokim deležem cepljenih starejših. Takšen vrstni red bi lahko izvedli tudi pri nas, ob takšnem obsegu cepljenja, kot bi ga zmogli in glede na razpoložljiva cepiva. Če bi bili vsi starejši že precepljeni, bi lahko poklicali mlajše prijavljene. Potrebna bi bila seveda koordinacija na nacionalnem nivoju, ker so (bile) velike diskrepance med cepilnimi centri.«Dobro strategijo imajo po oceni dr. Jerale v Belgiji, kjer »cepijo po starosti, vendar so se lahko mlajši prijavili na cepljenje tudi mimo starostnega vrstnega reda za cepljenje s cepivom Astra Zeneca, za kar je bilo veliko zanimanja«: »Glede na to, kako so v Veliki Britaniji resno vzeli rast okužb z indijsko različico, imam sicer občutek, da bodo dobave cepiva AstraZenece za EU še nekaj časa precej manjše od dogovorjenih in neredne, na srečo pa je predviden velik porast dobav cepiva Pfizer/BNT tudi v juniju. Kot je povedal koordinator cepljenja, je podjetje AstraZeneca dolžno še zelo veliko odmerkov cepiva, ki bo očitno prispelo šele v drugi polovici leta.«Od 407 hospitaliziranih jih je 121 v intenzivni negi. »Večinoma gre za starejše od 50 let, ki bi že lahko bili cepljeni. V resnici je pomembno, da se vsak, ki ima možnost odzove in odloči za cepljenje,« je pozvala Logarjeva in zanikala, da bi šlo pri ukrepu PCT – prebolevniki, cepljeni, testirani za diskriminacijo, češ da sta pri nas tako cepljenje kot testiranje brezplačna in dostopna vsakomur. »Gre za osebno odločitev, je pa bistveno bolj preprosto, da se cepimo,« je zaključila.