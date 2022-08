Namesto letnega dodatka predlagajo 13. pokojnino

V Sindikatu upokojencev Slovenije opozarjajo, da letni dodatek, ki je bil letos upokojencem izplačan v petih razredih, pri čemer je bil najvišji znesek 450 evrov, najnižji pa 140 evrov, in je v preteklih letih postal nekakšen socialni dodatek, izgublja svoj namen. Zato predsedniku vlade dr. Robertu Golobu, ministru za finance Klemnu Boštjančiču in ministru za delo Luku Mescu predlagajo, da letni dodatek prihodnje leto spremenijo v 13. pokojnino, ki bi jo prejeli vsi upokojenci v enakem znesku 625 evrov, kar je 80 odstotkov povprečne pokojnine.

»Upokojenci vsako leto izražajo nezadovoljstvo z ureditvijo letnega dodatka,« je na predstavitvi predloga poudarila predsednica Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) Francka Ćetković. Višina letnega dodatka se določa z zakonom o izvrševanju proračuna, ki izplačilo določa v dveh različnih zneskih. Višjega prejmejo prejemniki pokojnin, ki so nižje od 55,63 odstotka najnižje pokojninske osnove, veljavne v mesecu izplačila, nižji znesek pa vsem drugim.

Predlagajo, da 13. pokojnina znaša 80 odstotkov povprečne pokojnine.

Četrtina upokojencev ali 124.639 prejema pokojnine do 600 evrov.

Na MDDSZ vpeljevanje dodatne pokojnine ne podpirajo.

Tudi v preteklih letih so se vlade odločale za letni dodatek upokojencem v več razredih. »Znesek najvišjega letnega dodatka se od leta 2010, ko je znašal 368 evrov, do letos, ko je bil 450 evrov, ni bistveno zvišal,« je navedla Ćetkovićeva. Poudarila je, da so mnogi upokojenci prizadeti, ker se dogaja, da zaradi enega dodatnega evra pokojnine uvrščeni v nižji razred in dobijo nižji znesek letnega dodatka.

V SUS zato predlagajo dopolnitev zakona o izvrševanju proračuna za leto 2023 tako, da letni dodatek postane postopoma pravica do 13. pokojnine, ki bi jo prihodnje leto izplačali skupaj s pokojnino za maj. Predlagajo, da 13. pokojnina znaša 80 odstotkov povprečne pokojnine v mesecu pred izplačilom, to je aprilu, in da je letni dodatek za vse prejemnike enak. V juliju letos je bila povprečna pokojnina 781 evrov, na tej podlagi bi 13. pokojnina znašala 625 evrov. Za to bi po oceni sindikata potrebovali okoli 380 milijonov evrov.

V državah, kjer imajo 13. in 14. pokojnino, je ta praviloma enaka višini pokojnine, ki jo prejema posameznik. V SUS predlagajo enak znesek za vse, ker je v našem pokojninskem sistemu vgrajena tudi določena stopnja solidarnosti. Četrtina upokojencev ali 124.639 namreč prejema pokojnine do 600 evrov, prag revščine je 771 evra, zagotovljena pokojnina je 653 evre, prejema pa jo 40.000 upokojencev; to pa pomeni, da jih pod pragom revščine živi še več.

»Sramotno je, da nas nekateri podjetneži uvršajo med kategorijo prebivalstva, ki jo je potrebno preživljati in zanjo delati. Mi terjamo samo pravice, ki jih imamo iz naslova plačanih prispevkov,« pravi Ćetkovićeva in dodaja, da vzdržnost pokojninske blagajne ne bi bila problem, če država v času Drnovškove vlade ne bi konec devetdesetih let prepolovila prispevkov delodajalcev. V septembru bo svet Zpiza razpravljal o izredni uskladitvi pokojnin. Zdus je predlagal izredno uskladitev v višini 3,5 odstotka, kar so v SUS podprli.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pravijo, da uvajanja dodatne pokojnine v enakem znesku za vse ne podpirajo, saj bi šlo po njihovem za regresiven in nepravičen ukrep. Podpirajo pa večjo stopnjo progresije pri dodeljevanju letnega dodatka upokojencem, saj menijo, da bi tisti z nižjimi pokojninami morali prejeti višji dodatek. »Vprašanje je treba nasloviti tudi z vidika finančne vzdržnosti pokojninske blagajne ter političnega konsenza. Ob vseh nadaljnjih posegih na področju pokojninskega sistema si želimo iskanja širokega družbenega konsenza in si bomo v največji mogoči meri prizadevali za izogibanje rešitvam zgolj za posamezne parametre sistema. Zavezujemo se tudi k pravični prerazporeditvi bremen ter pravičnim pokojninskim prejemkom. Vsaka pokojnina mora namreč zagotavljati dostojno starost, ne glede na vplačane prispevke.«