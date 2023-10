Namesto zakona o Kaninu javni razpis za vse

V nadaljevaju preberite:

Usoda smučišča Kanin je iz tedna v teden bolj negotova. Potem ko je Zavod za gradbeništvo (ZAG) po vseh zapletih le začel izvajati strokovni tehnični pregled na krožni kabinski žičnici na Kanin, se je spet zataknilo. Poleg tega pa Kanin po neuradnih informacijah ne more več računati na poseben zakon za prenovo omenjene žičnice, ampak bi država za to lahko pripravila javni razpis. Kaj to pomeni za Kanin?