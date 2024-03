Naprave že tri leta stojijo, bolniki nestrpni

V nadaljevanju:

Maja 2021 so bile v UKC Ljubljana dostavljene naprave za CAR-T celično zdravljenje najtežjih oblik krvnih rakov. Kupljene so bile iz donacij ljudi, ki so prisluhnili načrtom entuziastičnih posameznikov s hematologom Samom Zverom na čelu, ki svoja življenja podrejajo potrebam pacientov. A minila so že tri leta, »mašine«, kot jih imenuje skladatelj Drago Ivanuša, ki ga je prav tako doletela huda bolezen, pa še niso v uporabi.