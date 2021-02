Naprodaj propadajoča vila na izjemni lokaciji

V nadaljevanju preberite:

Adriafin, podjetje v solasti Luke Koper in Istrabenza prodaja predvojno vilo, zgrajeno leta 1923, na območju med Ortopedsko bolnišnico Valdoltra in počitniškim naseljem Adria Ankaran. Nepremičnina, ki je v propadajočem stanju, skupaj s parkom obsega dobrih 5500 kvadratnih metrov površine in je zaščitena kot kulturna dediščina. Nahaja se tik pod Jadransko cesto in meji na obalni pas. Tega namerava ankaranska občina ohraniti nepozidanega.