Nastop v medijih odslej le z dovoljenjem Ukoma?

Na vladnem Uradu za komuniciranje (Ukom) včeraj niso dali dovoljenja za nastop vodje svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravjev informativni oddaji Odmevi na nacionalni televiziji. Voditeljica oddajeje povedala, da so iskali sogovornika, ki bi jim pojasnil zmedo glede lažnih rezultatov hitrih antigenskih testov, vendar Ukom ni dal soglasja za nastop Bojane Beović v oddaji, prav tako jim sogovornika niso našli na ministrstvu za zdravje ali Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).Ukom je prepovedal tudi nastop ministrice za šolstvo, direktorja NIJZin predstavnikov ministrstva za zdravje v informativni oddaji Svet na Kanalu A, je sporočil voditelj: »Od vseh smo dobili odgovor, da Ukom potrjuje ali zavrača gostovanje v naši oddaji, in danes je vladna služba, torej, vsem prepovedal dajati odgovore in jim prepovedal tudi gostovanje pri nas.«Na odgovore Ukoma, ali bo odslej veljala praksa, da strokovnjaki za nastope v medijih potrebujejo dovoljenje vladnega urada za komuniciranje oziroma Uroša Urbanije, še čakamo. Prav tako za zdaj dogodka ni komentirala Bojana Beović.