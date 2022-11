Nataša Pirc Musar nikomur nič ni dolžna

Slovenija je dobila prvo predsednico republike. Nataši Pirc Musar je v drugem krogu sedmih predsedniških volitev glas zaupalo slabih 54 odstotkov volilnih udeležencev, njen tekmec Anže Logar pa jih je prepričal nekaj več kot 46 odstotkov. Kljub poudarjanju razmeroma skromnih pristojnosti ne kaže pozabiti, da je to edina neposredno voljena visoka funkcija v državi.

»Čas je za prvo predsednico,« je bilo eno najpogosteje izrečenih gesel med podporniki Nataše Pirc Musar, ki bo 23. decembra prevzela posle od Boruta Pahorja. »Državljani so povedali, kakšno Slovenijo si želijo. Ponosno bom vstopila v predsedniško palačo z zaupanjem, ki so mi ga dali. Potrudila se bom, da bom resnično predsednica vseh, da bom garala za človekove pravice, ustavne pravice in demokracijo,« je v prvem nagovoru dejala 54-letna pravnica po izobrazbi in izrazila željo, da bi Slovenija postala država, kjer bodo starejši preskrbljeni in slišani in kjer bodo mladi želeli ostati. Po njenih besedah je pomembno delati na področju podnebnih sprememb in skrbi za planet.

Anže Logar, ki je desnosredinski kandidat z daleč najboljšim rezultatom na predsedniških volitvah doslej, z več kot 409.000 prejetimi glasovi pa je tudi bistveno presegel rezultat SDS na zadnjih parlamentarnih volitvah (279.897), je zmagovalki čestital že slabi dve uri po zaprtju volišč. Izrazil je pričakovanje, da bo predsednica vseh in da bo delovala povezovalno. »Dobra predsednica bo, če nam bo vsem prisluhnila pri premoščanju razlik,« je menil Logar. Poudaril je, da ni razočaran in da je njegova kampanja potekala v duhu glas za. »Glas za se bo prej ali slej razširil v vse pore političnega delovanja,« je dejal Logar, ki mu je kasneje čestitala tudi nova predsednica. »Pet mesecev sva preživela skupaj, nekako sem ga začutila kot prijatelja. Dokazala sva, da se da spoštljivo komunicirati. Upam, da bo Anže Logar držal to retoriko, Slovenija potrebuje takšne ljudi in politike.«

Po dveh merilih se je ponovil scenarij iz leta 2007, ko je udeležba drugega kroga presegla tisto v prvem in ko je desnosredinski kandidat Lojze Peterle slavil v prvem krogu, v drugem pa moral priznati poraz Danilu Türku.

Med prvimi je Pirc Musarjevi čestital tudi predsednik vlade Robert Golob, ki meni, da je rezultat dokaz, da si državljani želijo živeti v državi, v kateri bodo spoštovane temeljne prvine demokracije: človekove pravice, vladavina prava, neodvisni mediji, svoboda in spoštljiv dialog. Prepričan je o dobrem sodelovanju pri naslavljanju skupnih izzivov prihodnosti in krepitvi odprte, vključujoče družbe.

Nataša Pirc Musar glede sodelovanja z vlado pričakuje, da bo dobro, čeprav poudarja, da je tekmo za predsedniško funkcijo odtekla sama in da zato nikomur ni dolžna nič.

Opustila bo upravljavske funkcije

Nova predsednica ima lastniške deleže v treh podjetjih. Kaj bo z njimi? Lastnica bo ostala, opustila pa bo vse upravljavske funkcije. »Premoženje v mojih podjetjih je tako kot lastništvo hiše, to je moje premoženje, deleže bom seveda zadržala. Odvetniška licenca gre v mirovanje, seveda bom odstopila s funkcije direktorice družbe.«

Nova predsednica še ne razkriva imen sodelavcev.

Napoveduje, da ne bo zelo influensersko naravnana na družbenih omrežjih.

Logar je dosegel najvišji izid med desnosredinskimi predsedniškimi kandidati.

Ena prvih kadrovskih odločitev nove predsednice republike bo predlog za novega viceguvernerja Banke Slovenije po izteku mandata Jožeta Bradeška. Pri odločitvi, kdo naj bo njegov naslednik, ji bo seveda pomagal svetovalec za finance in gospodarstvo. Ga že ima? »Pogovarjam se z nekom, ki bo bolj svetovalec za gospodarstvo, bo pa pristojen tudi za finance. Ob sebi bom skušala imeti visoko strokovne ljudi, ki niso vpeti v strankarsko življenje, in pri vseh kandidatih, ki gredo skozi roke predsednice države, bom gledala izključno na strokovnost.«

Odhajajočega predsednika republike Boruta Pahorja se je prijel vzdevek »kralj instagrama«. Glede na to, da je na družbenih omrežjih sama zelo aktivna in da je vse bolj popularen tiktok, bo Pahorju pri tovrstnem angažmaju sledila in postala kraljica tiktoka? »Ne bom tako zelo influensersko naravnana na družbenih omrežjih, kot je bil sedanji predsednik, želim si biti nekje vmes med Borutom Pahorjem in Janezom Drnovškom. Rada sem namreč med ljudmi, ampak tega bo precej manj kot pri odhajajočem predsedniku.«