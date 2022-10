Nataša Pirc Musar absolutno pričakuje preboj v drugi krog

Predsedniška kandidatka je pred nekaj minutami prišla v svoj volilni štab, ki so ga organizirali v vili Ruska dača v Zgornjih Gameljnah na obrobju Ljubljane, ki je v last njene družine prišla pred šestimi leti. »Absolutno pričakujem drugi krog in dobro volilno udeležbo,« je dejala ob prihodu.

Med znanimi obrazi smo opazili humanitarko Biserko Marolt Meden, prvo podpisano pod kandidaturo ter pevko Alenko Godec,med politično zanimivimi imeni pa je gotovo Aleksej Skok, predsednik izolske SD.

Vse ankete, opravljene v zadnjih dneh pred volitvami, so napovedale, da volivke in volivci novega predsednika republike ne bodo izbrali v prvem krogu ter da se bosta v drugega podala Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Ob zaprtju volišč in še preden bodo znani prvi neuradni rezultati, se je Pirc Musarjeva najprej zahvalila vsem, ki so se danes odpravili na volišča, še posebej pa seveda tistim, ki so ji namenili glas. Iz njene izjave pa je mogoče sklepati, da je precej optimistična glede svoje uvrstitve v drugi krog predsedniških volitev.

»Danes je bila Ljubljana v znamenju maratona in tudi moja kampanja je že kar maraton, ki mi je prinesel veliko koristnih življenjskih izkušenj, na poti pa mi ni bilo nič prihranjeno. Verjamem, da bomo cilj te kampanje prečkali 13. novembra,« je dejala 54-letna odvetnica v prvem komentarju po zaprtju volišč.

Verjamem, da bomo cilj te kampanje prečkali 13. novembra, pravi Nataša Pirc Musar. FOTO: Leon Vidic/Delo

Dodala je, da je od prvega dne zagovarjala pravno in socialno državo, izpostavljala pomen človekovih pravic, skrb za boljše zdravstvo, opozarjala na podnebne spremembe in se zavzemala za splošno varnost ljudi. »To sem preprosto jaz, tega mi nihče ne more vzeti.«

Verjame, da si državljanke in državljani želijo predsednice, ki takšne vrednote spoštuje, jih živi in zagovarja. V zadnjih štirih mesecih je obredla vso Slovenijo, poslušala ljudi in slišala, da si želijo neodvisne ter politično neobremenjene predsednice. Računa na to, da so to voljo danes izrazili tudi na voliščih, in s tem seveda tudi na uvrstitev v drugi krog.

»Vzdušje pri nas je super, sproščeno čakamo na prve uradne rezultate. Ob tej priložnosti se iz srca zahvaljujem svojim podpornikom in celotni ekipi! Hvala vam za predano delo, številna odrekanja in predvsem za to, da od prvega dne verjamete vame!«

Kdo vse je v njeni ekipi

Njen volilni štab je sprva vodil soprog Aleš Musar, ki pa se je nato umaknil, češ da je finale treba prepustiti profesionalcem. Za Delo je izjavil, da ga »njegova soproga še nikoli ni razočarala in da verjame, da ga tudi tokrat ne bo«.

Antonija in Stane Pirc: Udarci, ki jih je doživela, so nama zelo neljubi V volilnem štabu kandidatke sta tudi njena starša Antonija in Stane Pirc, ki sta bila ob novici, da bo njuna hči kandidirala za predsednico republike sprva presenečena. »Danes sva neizmerno ponosna nanjo. Zadovoljna, ker ima toliko znanja in volje. Pri vsem, kar je v življenju počela, sva jo podpirala, čeprav je seveda zelo samostojna oseba. Nisva imela pomislekov in nisva je hotela odvrniti od kandidature, sva pa povedala, da lahko pričakuje marsikaj in to se je tudi zgodilo. Udarci, ki jih je doživela, so nama zelo neljubi, sploh, ker svojega otroka dobro poznava, ker veva, da pošteno misli. Kampanja ni bila enostavna niti za naju. Tudi danes sva nervozna in težko čakava volilni izid.«

Ponosna sva na svojo hči, pravita Antonija in Stane Pirc. FOTO:Leon Vidic

V ekipi, ki je skrbela za njeno volilno kampanjo, je med drugim Darinka Pavlič Kamien, ki se je v Petrolu ukvarjala z oglaševanjem, med drugim je deset let vodila odnose z javnostjo v Telekomu Slovenije. Zadnjih osem let pa je samostojna strokovnjakinja za komuniciranje.

Ob njej je bil redno tudi strokovnjak za digitalni marketing Matej Špehar, ki je bil pred tem svetovalec za to področje pri stranki LMŠ, ter tudi nekateri sodelavci družbe za strateško komuniciranje Propiar, ki ga vodi Nina Tomažin Bolcar.

Do konca volilnega molka je pekla

Predsedniška kandidatka, odvetnica Nataša Pirc Musar, je sicer svoj glas n danes oddala v Radomljah, kjer je doma. Pri tem je poudarila, da je za njo naporna kampanja, ki pa ji je dala neprecenljive življenjske izkušnje, za najtežji zalogaj pa je označila začetno zbiranje podpisov. Ker se je v takšno kampanjo podala prvič, ni natančno vedela, kaj vse jo na tej poti pravzaprav čaka.

Kot je znano, je volilna napoved Mediane, ki je upoštevala preference tistih, ki so napovedali, da se bodo volitev verjetno udeležili, pokazala, da se bosta v drugem krogu najverjetneje pomerila Anže Logar in Nataša Pirc Musar, čeprav bi se ob upoštevanju skrajnih vrednosti intervalov zaupanja tudi Milan Brglez še lahko uvrstil v finale predsedniške tekme in preskočil protikandidatko za vstop v drugi krog. Ob upoštevanju vseh vprašanih je bila razlika med Pirc Musarjevo in Brglezom večja, vendar ni bilo jasno, koliko podpornikov obeh se bo volitev dejansko udeležilo.