Nataša Pirc Musar: Več policistov pred šolami ni dober signal

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ocenila, da začasno povečana navzočnost policije v okolici slovenskih šol ne naslavlja jedra problema. Za ta ukrep so se predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje dogovorili s policijo v luči tragičnih dogodkov v Srbiji. Pirc Musar pa meni, da več policistov pred šolami ni dober signal.

»Seveda je treba za varnost vedno poskrbeti, ampak mislim, da to ne naslavlja jedra problema. Predvsem pa sem prepričana, da v Sloveniji ni bilo takšnih dejanj, da bi bila povečana varnost potrebna, da bi bilo več policistov pred šolami. To ni dober signal, mislim, da je treba zadevo nasloviti drugje,« je Pirc Musar medijem povedala ob robu dogodka ob dnevu slovensko-britanskega prijateljstva v Gornjem Suhorju pri Vinici.

Dodala je, da je pred nekaj tedni sodelovala na razpravi o različnih odvisnostih. Pri tem jo je šokiral podatek, da po analizah štiri odstotke odvisnikov od drog postane agresivnih, hkrati pa je agresivnih kar 32-odstotkov odvisnikov od računalniških iger.

»To so teme, ki jih moramo naslavljati, predvsem se moramo v šolah več pogovarjati o tem, seveda brez staršev tudi ne bo šlo. Primarno je tisto, kar moramo doma, v družini sporočiti svojim mladim, kaj je naš vzor, kaj so vrednote, ki jih moramo živeti, šola pa mora tudi dodati svoj piskrček,« je dodala.

Predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje so se v luči tragičnih dogodkov v Srbiji s policisti v petek namreč dogovorili, da bo v okolici slovenskih šol začasno povečana navzočnost policije. Policisti so pripravljeni na sodelovanje z vodstvi šol, da bi se skupaj dogovarjali o možnostih zgodnjega odkrivanja tveganja za morebitne pojave nasilja.

Neresno in nepremišljeno dejanje

Na eni od mariborskih šol so sicer v petek v roke dobili skico dela šole z nekaterimi podatki, kar je spominjalo na dogajanje prejšnji teden v Beogradu, kjer je storilec pred napadom na šoli pripravil skico s potekom napada. »Čeprav naj bi po zatrjevanju učencev šlo za neresno in nepremišljeno dejanje, smo na dogodek v šoli takoj odreagirali zelo resno. Pogovorili smo se z učenci ter starši ter z nekaterimi oddelki učencev. Obvestili smo pristojne institucije in policijo, ki bo izvedla nadaljnje postopke,« je ravnateljica povedala za portal Lokalec.si.

Na Policijski upravi Maribor so za STA potrdili, da so prejeli prijavo, ki se je nanašala na ravnanje mladoletnih oseb, ki bi lahko imelo znake groženj. V zvezi s tem še zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine, ki za zdaj ne kažejo na ogroženost otrok ali zaposlenih.

»Ob tem poudarjamo, da se policisti vedno z vso resnostjo odzovemo na vsako tovrstno prijavo in informacije v povezavi s tem, ki jih v zadnjem času v policiji prejemamo pogosteje, saj smo na tovrstno problematiko v lokalnem okolju bolj pozorni tudi zaradi tragičnih dogodkov, ki so se zgodili v bližini naše regije,« so dodali.

Ob prijavi, ki se nanaša na grožnje, v prvi vrsti izvedejo vse prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora, pa tudi resnosti groženj, pri čemer poudarjajo, da vsako prejeto informacijo preverijo, obenem pa vsaka prejeta informacija, zlasti, ko se ta nanaša na nepremišljena ravnanja otrok, ki so te dni prav tako pod vtisom tragičnih dogodkov, še ne predstavlja nujno resne grožnje v njihovem okolju, so dodali.