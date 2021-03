Ne bomo se še tako kmalu rešili paličice v nos

Vladna posvetovalna skupina bo obravnavala možnost uvedbe seroloških testov za ugotavljanje imunosti po prebolelem covidu-19, je povedala vodja skupine, zdravnica infektologinja dr. Mateja Logar. A krvni testi za zdaj ne morejo nadomestiti PCR testov, je poudarila. »Nobena država na svetu ne podpira izenačitve PCR testov s serološkimi testi,« je navedla dr. Logarjeva. Nadejanja, da se bomo kmalu rešili neprijetnih testov s paličico v nos, torej še ni.



Mnoge, ki so preboleli covid-19, a takrat niso šli k zdravniku, zanima, ali bi se lahko testiranju in cepljenju ognili s potrdilom o protitelesih. Zdaj ne morejo dobiti potrdila o preboleli bolezni, saj, če niso obiskali zdravnika, v sistemu ni ostala nikakršna sled.

Različni testi

Čeprav je na tržišču več kot 60 seroloških testov za ugotavljanje protiteles po prebolelem covidu-19, ki imajo dovoljenje ameriške FDA, nekateri pa tudi evropski certifikat CE, »stvari niso črno-bele, veliko je sivega«, pravi sogovornica. Testi so zelo različni. Povedo, ali je nekdo prebolel covid-19, ne pa tudi, kolikšna je stopnja zaščite, pove sogovornica.

Pomembna korelacija

»Za raven zaščite je pomembno, da test izmeri korelacijo z nevtralizacijskimi protitelesi, to so tista protitelesa, ki vežejo virus in mu preprečijo vstop v celico. Samo ta protitelesa bi povedala, kako smo zaščiteni,« pojasni dr. Logarjeva zapleten in laikom nerazumljiv mehanizem zaščite pred virusi. In še: »Visoka raven napačnih protiteles ne ščiti pred ponovno okužbo.« Raziskave o tem v svetu sicer šele potekajo.

Priporočila za uporabo testov

Najprej je treba opredeliti, kateri testi so dovolj zanesljivi. To bo po besedah Logarjeve proučil nacionalni laboratorij. Nato bodo sestavili priporočila za uporabo testov. Izbrane teste bodo uporabljali za ugotavljanje prebolelosti okužbe.



»Uporabljali ga bomo na primer pri nekom, ki pride v bolnišnico in je pozitiven na PCR testu, a trdi, da je prebolel covid. Takšnemu bodo s serološkim testom pregledali raven protiteles. Serološki testi so primerni tudi za ugotavljanje, koliko ljudi je prebolelo covid. Nikakor pa ne bomo šli v to, da bi serološki testi nadomestili PCR teste,« je povedala dr. Logarjeva.

Testi s slino so manj zanesljivi

Veliko ljudi je testov s paličico strah. Ali bi se bomo tudi v Sloveniji poslužili testov s slino kot v Avstriji? Zdravnica odgovarja, da je test s slino manj zanesljiv, pa tudi sam postopek je zahteven, saj ne gre za to, da bi enostavno preiskali pljunek, pač pa je treba slino zbirati dlje časa pri odprtih ustih. Težave so tudi, če je oseba pred testom jedla. »najbolj zanesljiva je nosno-žrelna metosa,« je potegnila črto dr. Logarjeva.

Priprave na konec epidemije

Skupina se sicer na današnjem sestanku ukvarja s posameznimi ukrepi in izhodno strategijo.



»Moramo biti pripravljeni. Upamo, da se stanje ne bo slabšalo in da bo čim prej bolje. Menim, da je bolje ukrepe sproščati počasi, enega po enega, kot vse hkrati. V rumenih regijah se bodo najprej sprostili gostinski lokali na prostem, potem policijska ura, za tem bodo srednješolci v polnem učnem programu, nato zbiranje nad deset oseb,« našteva Logarjeve ukrepe, o katerih bodo seveda sproti odločali glede na stanje epidemije v državi, doda.

