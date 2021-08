Ne mejnih prehodih s Hrvaško in Avstijo daljši zastoji

Na nekaterih cestah po državi in na mejnih prehodih je promet na enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v poletni sezoni še naprej zgoščen. Najbolj obremenjene so poti ob Avstriji in Hrvaški.



Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na podravski avtocesti kolona vozil pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dolga približno en kilometer.



Zastoji so na cestah proti mejnim prehodom Dragonja, Starod, Jelšane in Petrina ter na cesti Mojstrana - Hrušica.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg štiri kilometre. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.



Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je kolona vozil dolga prav tako štiri kilometre.



Za izstop iz države se najdlje čaka na mejnih prehodih Jelšane in Starod, in sicer dve kot dve uri. Za vstop v državo je medtem čakalna doba na prehodu Gruškovje še vedno tri ure.

