Ne tepe alkohol, ne ubija ljubosumje. Tepejo in ubijajo ljudje

Po vsakem tragičnem dogodku, kot je bil nedavni umor matere šestih otrok, ki je dolga leta trpela zaradi nasilnega partnerja, javnost preplavijo opozorila o nasilju v družini. Nato kmalu potihnejo, življenje gre naprej, ženske in otroci pa med štirimi stenami še vedno molčijo, ker zaradi strahu, ekonomske odvisnosti, zavoljo »dobrih starih časov«, pasivnosti, pripadnosti družini ali iz drugih razlogov ne morejo oditi. Družba gleda stran in s tem (ne)posredno dopušča nasilje.

Žrtve proti njeni volji strokovne službe ne morejo umakniti na varno. Če nasilneža ne prijavi ali pa to stori in nato ne želi sodelovati, kar se pogosto dogaja, naj bi imel »sistem« zvezane roke. Pa je res edini pogoj, da se preprečijo tragični dogodki in preseka začarani krog nasilja, to, da žrtev spregovori?