Neartikulirana skupina zavzela Trg republike

Vse od začetka epidemije koronavirusa marca lani se je v sredo zvečer na Trgu republike v Ljubljani zgodil prvi spontani anticepilski protest, ki je bil prvenstveno usmerjen proti vsesplošnemu uvajanju pogojev PCT. Javnost, politiko in varuhe javnega reda je presenetila množičnost, saj se je po uradnih podatkih zbralo osem tisoč protestnikov, po drugi strani pa protestniško nasilje, ki je zaznamovalo drugi del protesta ter ga je na koncu s solzivcem in vodnim topom obvladala policija.

V primerjavi s petkovimi kolesarskimi protesti, ki imajo zelo politično artikulirano noto in motiv, je bil protest anticepilcev v sredo zelo monotematski, opaža socialni psiholog in politični analitik dr. Vlado Miheljak.