Nekdanja vodilna o zlorabi položaja v Probanki

Na sodiščih se bodo prihodnji teden zvrstili predobravnavni naroki v nekaj v preteklosti odmevnih zgodbah. V Mariboru pričakujejo nekdanja vodilna v Probanki, v Ljubljani nekdanjo računovodkinjo na CSD Trbovlje. Nadaljevali se bosta sojenji zaradi 300 kilogramov kokaina, odkritih v Luki Koper, ter zaradi preskakovanja čakalnih vrst v UKC Ljubljana.

Kazenska ovadba zaradi domnevno spornih bančnih poslov

Na mariborskem sodišču se bodo v petek morali o očitkih o zlorabi položaja izreči nekdanja članica uprave medtem likvidirane Probanke Milana Lah, eden od bančnih direktorjev Peter Lobnik in poslovnež Tomaž Ročnik, sicer brat v tistem času prve dame omenjene banke Romane Pajenk. Kot so pred dobrimi tremi leti poročali nekateri mediji, naj bi jih Nacionalni preiskovalni urad kazensko ovadil zaradi domnevno spornih bančnih poslov v višini treh milijonov evrov. Banka naj bi namreč prek drugih podjetij prikrito kreditirala Ročnikovi družbi, denar pa naj bi bil namenjen nakupu delnic Nove KBM, ki jih je imela v lasti Probanka.

Nekdanjo računovodkinjo CSD bremenijo poneverbe in ponarejanja listin

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je za ponedeljek razpisan predobravnavni narok za nekdanjo računovodkinjo Centra za socialno delo (CSD) Trbovlje Natašo Perme Guzej zaradi očitkov o poneverbi in neupravičeni uporabi tujega premoženja ter ponarejanju listin. Zgodba sega v obdobje 2015-2016, ko je izredna revizija v poslovanju CSD Trbovlje razkrila prikrito zadolževanje brez vsake osnove, ponarejanje dokumentov in številna sumljiva (gotovinska) nakazila, ki so presegala 300.000 evrov.



Nepravilnosti naj bi se dogajale v času, ko je omenjeni CSD vodila Irena Grošelj Košnik, kasneje poslanka SMC. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je zahtevo za preiskavo vložilo zoper tri osebe, poleg Perme Guzejeve in Grošelj Košnikove naj bi nepravilnosti bremenile tudi nekdanjo v. d. direktorice Natašo Pavlovič. A je sodišče konec 2018 predlog za preiskavo nekdanjih vodilnih zavrnilo. Na ljubljanskem tožilstvu so tako za STA pojasnili, da so po končani preiskavi konec novembra 2019 zoper eno osebo vložili obtožnico zaradi kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja ter ponareditve in uničenja poslovnih listin.

