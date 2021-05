07.10 Indija je ponudila cepljenje vseh odraslih

Po podatkih sledilcev Univerze Johnsa Hopkinsa je v Indiji skupno 19,57 milijona okužb, potrjenih pa 215.542 smrtnih primerov.

FOTO: Tauseef Mustafa/AFP

05.00 Nekoliko milejši pogoji pri ponujanju storitev

Po tistem, ko zaradi spomladanskih počitnic glasbene šole prejšnji teden niso delovale, bodo lahko z današnjim dnem skladno z vladno odločitvijo z 21. aprila vse svoje dejavnosti spet izvajale. FOTO: Jure Eržen/Delo

V Indiji so v zadnjih 24 urah potrdili nekoliko nižje število smrtnih žrtev zaradi covida-19, navaja Guardian, in sicer 3417, kar je nekaj manj kot v prejšnjih dneh, iz katerih je rekord 3689 smrtnih žrtev v enem dnevu. Potrdili so 368.147 novih primerov okužb, kar je najmanj v zadnjem tednu, je pa med drugim tudi posledica manjšega števila testiranj. Indija je danes sicer cepivo ponudila vsem odraslim v upanju, da bi lahko malo omilila porast števila okužb in smrtnih žrtev zaradi covida-19. Največjemu svetovnemu proizvajalcu cepiv še vedno primanjkuje kritičnih zalog, kar je posledica zaostale proizvodnje in pomanjkanja surovin. Ti dejavniki so upočasnili uvajanje cepljenja v več zveznih državah. Kot piše Guardian, si lahko le del prebivalstva Indije privošči cene, ki jih zaračunajo zasebne bolnišnice. To pomeni, da bodo države in zvezna vlada odgovorne za imunizacijo 900 milijonov odraslih Indijcev.Od danes so po vsej državi ob pogoju testiranja dovoljene nekatere svetovalne in izobraževalne storitve. V epidemiološko rumenih regijah so začeli veljati milejši pogoji glede števila strank v storitvenih lokalih in trgovinah, poleg tega lahko tudi v nastanitvenih obratih goste postrežejo v notranjih prostorih restavracij. V vseh statističnih regijah so pod pogojem testa dovoljene nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve ter storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, kot so na primer inštrukcije, jezikovne šole in strokovne delavnice.V rumenih statističnih regijah (pomurska, koroška, osrednjeslovenska, obalno-kraška in goriška) je zdaj tudi za goste nastanitvenih obratov dovoljeno opravljati gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov. Strežba je dovoljena le za mizami. Obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek še vedno ni dovoljeno.V teh regijah je v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, po novem dovoljena ena stranka na 20 kvadratnih metrov površine oziroma ena stranka na prostor, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Ta milejši pogoj v rumenih regijah že od petka velja za ponujanje kulturnih storitev in kolektivno uresničevanje verske svobode.