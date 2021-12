Neodvisnost je proizvedla stoletno rivalstvo

V nadaljevanju preberite:

Pomen velikih dogodkov s časom pogosto zbledi, preprosto zato, ker njihove posledice niso več vidne očem današnjih generacij. Današnja stota obletnica sklenitve angloirske pogodbe je opazna izjema. Dokument, ki je konsolidiral razdelitev irskega otoka, je bil namreč vse do lani podlaga za osrednji politični razkol v njegovem južnem delu.

Podpis pogodbe, ki je sprl irsko osamosvojitveno gibanje, pripeljal do državljanske vojne in za skoraj stoletje postavil temelje irskega dvostrankarskega sistema, je bil v teh dneh deležen precejšnje pozornosti, zlasti zgodovinarjev. Toda visoka obletnica je tudi priložnost za razmislek o tem, kako je irski politiki še posebno v zadnjih letih uspelo premostiti stare spore, ki so zaznamovali sicer burno zgodovino te članice Evropske unije.