Neomejena veljavnost potrdila PCT zgolj s poživitvenim odmerkom

S 1. februarjem bodo glede veljavnosti potrdila PCT nastopile nekatere spremembe. Veljavnost ne bo več neomejena za vse, pač pa le za tiste, ki so se cepili s poživitvenim odmerkom. Poleg tega je evropska komisija (EK) pred kratkim prilagodila tudi pravila za kodiranje potrdil o cepljenju. Ta ukrep je bil po njihovih zagotovilih nujen za zagotovitev, da je mogoče potrdila o cepljenju, ki dokazujejo zaključeno primarno serijo, vedno razlikovati od potrdil o cepljenju, izdanih po poživitvenem odmerku.

Poživitveni odmerki se po novi shemi beležijo na naslednji način: 3/3 za poživitveni odmerek po primarni seriji cepljenja z dvema odmerkoma; 2/1 za poživitveni odmerek po cepljenju z enkratnim odmerkom ali za en odmerek cepiva z dvema odmerkoma, ki ga prejme prebolela oseba.

Od 1. februarja dalje bo potrdilo PCT neomejeno veljavno le še za tiste, ki so bili cepljeni s poživitvenim odmerkom (zadnji odmerek mora biti cepivo mRNA), za vse, ki so virus preboleli (v 180 dneh oziroma do 14. septembra 2021 v 240 dneh) in bili kasneje dvakrat cepljeni ter za cepljene s cepivom Janssen in še Pfizerjem oziroma Moderno.

Nekaj nejasnosti pa je povzročila razlika med veljavnostjo potrdila PCT za dvakrat cepljene, ki so koronavirus nato preboleli (C+C+P) v primerjavi s tistimi, ki so ga preboleli in se šele nato dvakrat cepili (P+C+C).

Na ministrstvu za zdravje na vprašanja, čemu razlika med omenjenima skupinama, niso odgovorili. Na Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) so bili prav tako skopi s pojasnilom: »Evropska komisija je tista, ki upravlja zakonodajo, povezano s digitalnim potrdilom za covid-19. Evropska komisija je pred kratkim sprejela pravila, povezana z digitalnim potrdilom, in določila zavezujoče obdobje veljavnosti za potovanja znotraj Evropske unije.«

Evropska komisija je neomejeno veljavnost z delegiranim aktom omejila s prejemom poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19. FOTO: gov.si

Epidemiologi predlagali poenotenje za obe skupini

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so za Delo na kratko pojasnili, da je bil predlog epidemiološke stroke poenotenje za vse kombinacije dvakrat cepljenih prebolevnikov, a so se končne odločitve nato sprejele na ravni Evropske unije.

»Evropska komisija je 21.decembra 2021 sprejela delegirani akt, s katerim je za namene potovanj znotraj EU določila zavezujoče standardno obdobje veljavnosti 270 dni (približno devet mesecev) za potrdila o cepljenju, ki kažejo zaključek primarnega cikla cepljenja,« so pojasnili na slovenskem predstavništvu evropske komisije.

»Akt upošteva smernice ECDC, ki obnovitveni odmerek priporoča pri šestih mesecih, hkrati pa uvaja dodatno obdobje treh mesecev, da lahko države članice svojim prebivalcem zagotovijo dostop do obnovitvenih odmerkov. Tako kot uredba EU o digitalnih potrdilih COVID tudi delegirani akt velja samo za namene potovanj.«

V Evropski uniji so doslej izdali 807 milijonov potrdil.

V skladu z delegiranim aktom, ki začne veljati s 1. februarjem, potrdila o prebolelosti potečejo najkasneje po 180 dneh. Od sprejetja delegiranega akta imajo potrdila o cepljenju, izdana po primarnem cepljenju, standardno obdobje veljavnosti 270 dni. Potrdila o cepljenju, izdana po obnovitvenih odmerkih, še nimajo omejitve veljavnosti (obdobje se lahko uvede, ko bodo na voljo dodatni podatki).

V zadnji spremembi priporočila o prostem pretoku so se države članice dogovorile o standardnem obdobju veljavnosti potrdil o preskusih. Strinjali so se, da lahko države članice zahtevajo, da se rezultati testov PCR/NAAT pridobijo največ 72 ur pred prihodom in hitri testi na antigen ne več kot 48 ur pred prihodom. Vendar to priporočilo ni zavezujoče.