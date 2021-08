Neseznanitev poraja špekulacije

Kljub temu, da je Anže Erbežnik kot državni sekretar na ministrstvu za pravosodje »zaradi nezmožnosti strokovnega dela na način spoštovanja prava EU, vladavine prava in pravne države ter človekovih pravic« odstopil že 19. julija, se vlada z njegovim odstopom vse do zaključka včerajšnje redakcije, torej 16 dni kasneje, še ni seznanila. Na vprašanje, zakaj ne, nam včeraj niso odgovorili ne na ministrstvu za pravosodje in ne v kabinetu predsednika vlade. Z vladnega urada za komuniciranje pa so sporočili, da bo vlada »gradivo predvidoma obravnavala na eni od prihodnjih sej«.



Gradivo z odstopno izjavo je bilo po naših informacijah poslano na vlado že v tednu njegovega odstopa in naj bi ga skladno z dogovorom obravnavala na dopisni seji, a se to ni zgodilo, zato so se pojavile tudi špekulacije, ali bo premier Janez Janša z njegovo odstopno izjavo ravnal tako, kot je ravnal z odstopno izjavo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Kuverte, kot je znano, sploh ni odprl, Hojs pa je ostal minister.



Erbežnik, ki je že zanikal špekulacije, da bo svojo profesionalno pot nadaljeval v kabinetu Janeza Janše, tudi zdaj odgovarja, da bo po dopustu ponovno začel delati v tujini v evropskem parlamentu. V Sloveniji ga menda ne zanima nobena funkcija. Glede evropskih delegiranih tožilcev – po do sedaj znanih podatkih je ministrstvo za pravosodje prejelo le dve prijavi na ponovljeni razpis – pa Erbežnik pravi, da je na ministru in ministrstvu za pravosodje, da rešita zaplet. Vnovič naj bi se na razpis, pri pripravi katerega naj bi pomagal tudi Erbežnik, prijavila le že izbrana tožilca Matej Oštir in Tanja Frank Eler, z izborom katerih pa se vlada oziroma njen predsednik ni želela seznaniti. Po mnenju vlade, ki mu je v času ministrice Lilijane Kozlovič nasprotovalo tudi pravosodno ministrstvo, pa bi morali predlagati po tri kandidate za vsako mesto, torej skupaj šest kandidatov.



Glede na to, da so prejeli samo dve prijavi, pa ministrstvo za pravosodje, ki ga zdaj vodi Marjan Dikaučič, še ni pojasnilo, kako bo ravnalo zdaj.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: