»Nesprejemljiva delitev pacientov na prvo- in drugorazredne«

»Pacienti ter zasebni zdravniki in zobozdravniki, ki delo opravljamo v Sloveniji, smo dočakali še eno povsem nesprejemljivo zakonsko rešitev. Zakon prinaša delitev pacientov na prvo- in drugorazredne. Tega smo zdravniki in zobozdravniki sicer vajeni. Za paciente, ki bi jih v skladu z navedenim zakonom obravnavali, pa je to povsem nesprejemljivo,« so v Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije v sporočilu za javnost komentirali zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki ga je prvi teden julija sprejel državni zbor.



Zakon je po njihovi oceni zelo verjetno protiustaven. »Pacientom jemlje pravico svobodne izbire (zobo)zdravnika. Kot da bi pacienti ne bili opravilno sposobni in bi se ne znali prav odločiti, ko odločajo o svojem zdravju in zdravljenju.«



»Dejstvo je, da mnogi državni zdravstveni zavodi (bolnišnice in zdravstveni domovi) že v razmerah, ko covida ni bilo, niso opravili vseh storitev za paciente, ki jih imajo plačane s strani ZZZS. Covid-19 je še dodatno okrnil izvajanje rednih programov v državnih zavodih. Zadnji podatki o opravljenih zdravstvenih storitvah (tako državnih zavodov kot tudi zasebnikov) so zainteresiranim na voljo na spletnih straneh ZZZS. Vlado in poslance pozivamo, da 40. člen ZNUPZ po hitrem postopku spremenijo na način, ki bo dejansko omogočal skrajševanje predolgih čakalnih dob. ZNUPZ, kot je bil sprejet v svojem 40. členu, je norčevanje iz pacientov in (zobo)zdravnikov.«