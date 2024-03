Za nesrečo na kaninski žičnici je kriv človeški faktor

Policija je sporočila, da so kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica končali preiskavo nesreče na krožni kabinski žičnici Kanin, ki se je zgodila januarja letos.

Med preiskavo so ugotovili, da je bilo snetje jeklenice oziroma transportne vrvi posledica človeškega faktorja v kombinaciji z naravnimi dejavniki, zato je proti dvema fizičnima osebama zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu podala kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Devetega januarja ob 14.21 je regijski center za obveščanje obvestil policijo o nesreči na krožni kabinski žičnici Kanin, kjer se je med postajama A in B z vodil na dveh stebrih snela jeklenica in je gondolska kabina z dvema zaposlenima obvisela v zraku. Po dogodku so na kraju posredovali gasilci PGD Bovec, gorski reševalci GRS Bovec in policist gorske policijske enote PU Nova Gorica.

Z vrvno tehniko so oba delavca nepoškodovana rešili iz omenjene gondolske kabine; o varnostnem dogodku je policija nato obvestila preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ter pristojno inšpekcijsko službo.