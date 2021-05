Netopirji ostali brez kotišča

Stres za netopirje

Več opozoril

V cerkvi Matere dobrega sveta v Završah pri Grobelnem je najpomembnejša kolonija dolgokrilih netopirjev v Sloveniji. Vsako leto je tja priletelo več vrst netopirjev iz več slovenskih jam, verjetno tudi iz južne Avstrije, in tam vzrejalo svoje mladiče. Ker se je prenova zvonika, ki je še vedno brez strehe, zavlekla, se netopirji niso imeli kam nastaniti. Inšpektorat je župniji Šentvid pri Grobelnem izdal ustno odločbo, da mora biti streha končana do konca maja. Kje je okoli dva tisoč netopirjev, ne vedo, posledice pa bodo znane v prihodnjih letih.»Stolp je bil dotrajan, zato je obnova nujna. Zadnji čas smo ujeli, da ni vsega skupaj veter odnesel. Če bi se zgodila nesreča in bi bil kdo poškodovan, kdo bi bil kriv? Župnik! Smo pa ob obnovi strehe cerkve že jeseni za netopirje pripravili 600 kvadratnih metrov. Imajo tudi posebne strešnike z linami, kjer lahko vzletajo. Pri zvoniku pa se je zavleklo. Začeli smo zgodaj, potem pa je bilo v epidemiji zaprtje in slabo vreme, zato se je zavleklo. Če hočejo koga dolžiti, naj dolžijo zaprtje,« razlaga župnikNa Zavodu RS za varstvo narave (ZRSVN) povedo precej drugače. Čeprav so z župnikom najprej dobro sodelovali, pridobil je tudi vsa soglasja za gradnjo in upošteval podane pogoje, se je zapletlo pri izvedbi: »Investitor je začel graditi prepozno za netopirje, čeprav bi gradnjo lahko preložil na ustreznejši čas, na jesen. Prav tako ni obvestil ZRSVN o začetku izvedbe del, kakor mu je bilo v izreku gradbenega dovoljenja naloženo. Gradnja bi se namreč morala zaključiti vsaj do 15. aprila, ko je skrajni čas, ko se netopirji vračajo v poletna zatočišča.« Zvonik je še vedno brez strehe, župnik pravi, da naj bi ostrešje začeli postavljati prihodnji teden.ZRSVN je obvestil inšpektorat za okolje in prostor, inšpektorica je nadzor opravila prejšnji teden. »Inšpektorica je zaradi trenutne izgube habitata netopirjev izdala zavezancu ustno odločbo, s katero mu je odredila, da morajo biti dela končana do konca maja,« so sporočili z inšpektorata.Kje so zdaj netopirji, ni znano. Iz ZRSVN so odgovorili, da je zaradi velikega zamika pri gradnji verjetnost, da bi se netopirji letos naselili v cerkvi, zelo majhna: »Za netopirje bodo zagotovljeni prehodi in prostor pod streho zvonika, vendar porodniške kolonije v cerkvi lahko nadejamo šele prihodnje leto. Kakšen vpliv na populacije netopirjev bo imel ta dogodek, bomo lahko ocenili v prihodnjih letih na podlagi monitoringa netopirjev. Vsaka sprememba močno vpliva na netopirje in jim povzroča stres, ki lahko vpliva tudi na večjo umrljivost osebkov. Ker v poletna kotišča lahko prihajajo že breje samice, je vpliv na številnost prihodnjih generacij netopirjev lahko velik.«Na pomen netopirjev so župnika opozorili tudi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), cerkev je namreč tudi kulturi spomenik. Tudi na ZVKDS so v izdanem kulturnovarstvenem soglasju posebej opozorili na skrb za zaščitene netopirje. Župnik je sicer prepričan, da se netopirji v zvonik še dolgo ne bodo vrnili: »Novi les je impregniran s sredstvi proti črvom. To jim bo smrdelo.« Iz ZVKDS so sporočili, da je v gradbenem dovoljenju med pogoji, ki jih je dal ZRSVN, izrecno navedeno, da mora biti ostrešje podeskano »z neobdelanimi deskami oziroma drugim materialom z grobo površino, ki omogoča oprijem netopirjev«.V ZRSVN pravijo, da kljub podpori škofije Celje, Rimskokatoliške cerkve in večkratnim poslanicam ter pozivom papeža, največkrat ob godu sv. Frančiška Asiškega, zavetnika živali, se še vedno lahko zgodi tudi to, kar se je v Završah. A dodajajo, da to še zdaleč ni stalna praksa: »Storjena je bila napaka, ki je težko popravljiva, sicer pa so naše izkušnje s cerkvami, ki jih je veliko, predvsem pa z njihovimi upravljavci, vse bolj pozitivne in s spoštovanjem sprejemajo netopirje in jim omogočajo nemoteno bivanje.«