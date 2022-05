Netransparentna poraba proračunskega denarja

V nadaljevanju preberite:

Po dolgih letih nastajanja je bil lani sprejet zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), ki prinaša povečanje proračunskega financiranja znanstvenoraziskovalnih dejavnosti do ciljnega enega odstotka bruto domačega proizvoda. Kljub dobrodošlosti zagotovljenega povečanja financiranja zakon po mnenju kritikov ni idealen. V Visokošolskem sindikatu Slovenije (VSS) so mu že ves čas očitali, da ne preprečuje netransparentnih praks v delovanju Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), ki raziskovalne projekte financira.

Vendar se je zaradi stanja na ARRS zataknilo že pri implementaciji zakona. ZZrID namreč določa, naj bo razpored sredstev stabilnega financiranja med raziskovalne organizacije za leto 2022 določen glede na višino sredstev, ki so jih te leta 2021 prejele od ARRS. Ker pa razpored sredstev za lani še vedno ni javno dostopen, organizacije implementacije zakona ne morejo načrtovati, so v javnem pozivu vladi opozorili v VSS.

ARRS je lani raziskovalnim organizacijam razdelila 225.150.558,95 evra, a kot opozarja visokošolski sindikat, letno finančno poročilo ne vsebuje podatkov komu, koliko in s kakšnim namenom so bila sredstva dodeljena.