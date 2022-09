Neuradno: Revizija nakupa boxerjev končana

Revizijski postopek pogodbe za nakup 45 nemških osemkolesnikov boxer je po naših informacijah končan. To nam je potrdilo več med seboj nepovezanih virov. Menda postopkovnih nepravilnosti ne odkriva, pač pa sporoča, da posel ni bil izveden najbolj ekonomično.

Ali je to dovolj tudi za odločitev o odstopu od pogodbe za nakup nemških oklepnikov, če v enačbo prištejemo stroške kazni za prekinitev pogodbe in dejstvo, da zaradi rasti strme cen surovin in nedostopnosti čipov tudi oklepniki drugih dobaviteljev v tem trenutku stanejo dosti več kot so stali pred časom? Po zagotovilih naših sogovornikov je bila ta odločitev o odstopu že bolj ali manj sprejeta.

Predlog obrambnega ministrstva pod vodstvom Marjana Šarca vladi bo torej najverjetneje, da Slovenija odstopi od 343-milijonske pogodbe za nakup oklepnikov in zato plača tudi pogodbeno kazen.

A to ne pomeni, da bi Šarec in predsednik vlade Robert Golob odrekla investicijam, pač pa najbolj ustrezno alternativo boxerju vidi osmekolesn oklepnik KTO Rosomak, ki ga izdelujejo na Poljskem po licenci finske Patrie in je cenejši. Kot je znano, Slovenska vojska že uporablja srednje kolesno oklepno vozilo 8×8 Svarun, ki ga je izdelala Patria. To modularno oklepno vozilo je za Slovensko vojsko izdelano v treh izvedenkah: oklepni transporter, poveljniško vozilo in pehotno bojno vozilo.

Da je to možna alternativa, smo v Delu že poročali. Ali je to že dokončna odločitev, pa nam Šarec danes (še) ni odgovoril. Prav tako ne, kdaj bo revizijo obravnavala vlada.

Naši sogovorniki iz varnostno obveščevalnih krogov ob tej politični potezi svarijo, da je odlašanje z nakupom oklepnikov bolj kot dobaviteljem, ki bodo zavrnjeni ali izbrani, škodljivo vojski sami.