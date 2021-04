Nevarna pot za svobodo medijev v Sloveniji

Od začetka nastopa Janševe vlade so besedni napadi prišli še bolj do izraza

V 73 državah novinarstvo blokirano ali resno ovirano

Novinarji brez meja indeks medijske svobode objavljajo od leta 2002. Pri tem upoštevajo več dejavnikov, kot so neodvisnost medijev, samocenzura, pravni okvir in preglednost. FOTO: Šarif Karim/Reuters

Številne vlade po svetu so pandemijo covida-19 izkoristile za povečanje represije, novinarstvo pa je blokirano v več kot 130 državah, v danes objavljenem letnem poročilu opozarja organizacija Novinarji brez meja (RSF). Poročilo opozarja na »nevarno pot za svobodo medijev« v Sloveniji, ki je glede indeksa medijske svobode nazadovala za štiri mesta.V Sloveniji, ki se je glede indeksa medijske svobode med 180 državami uvrstila na 36. mesto, se težave glede svobode medijev nadaljujejo kljub pritiskom mednarodnih nevladnih organizacij, v poročilu navaja RSF.V poglavju o Sloveniji z naslovom Nevarna pot za svobodo medijev poročilo opozarja, da je obrekovanje še vedno kazensko preganjano, politiki medije še naprej zastrašujejo s tožbami, novinarji pa so pogosto tarča besednih napadov. »Te težnje so prišle še bolj do izraza, ko je, vodja skrajno desne stranke SDS, marca 2020 postal predsednik vlade ,« navaja poročilo.Po kampanji blatenja, usmerjeni proti neodvisnemu novinarju (in dopisniku RSF) Blažu Zgagi, ki je preiskoval vladno ukrepanje v koronavirusni krizi, so bili drugi kritični novinarji napadeni na družbenih omrežjih in v provladnih medijih, ki jih financirajo oligarhi, ki podpirajo madžarskega premierja, Janševega zaveznika.Da bi spodkopala uredniško in finančno neodvisnost javne TV in Slovenske tiskovne agencije, je Janševa vlada po Orbánovem zgledu sprejela okvirne institucionalne korake ter konec leta 2020 in v začetku leta 2021 ukinila financiranje STA, ugotavlja poročilo.Privrženci SDS so ustvarili alternativno »nacionalno tiskovno agencijo«, ki objavlja strankino propagando . Poročilo še navaja, da so bili medtem mediji v zasebni lasti ekonomsko prizadeti zaradi odločitve o ustavitvi prodaje časopisov v kioskih v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.Letno poročilo Novinarjev brez meja o indeksu medijske svobode sicer ugotavlja, da je v zadnjem letu novinarstvo »popolnoma blokirano ali resno ovirano« v 73 državah po svetu, v 59 državah pa »omejeno«. »Novinarstvo je najboljše cepivo proti dezinformacijam,« opozarja generalni sekretar RSF. »Na žalost njegovo proizvodnjo in distribucijo prepogosto blokirajo politični, gospodarski, tehnološki in včasih celo kulturni dejavniki.«Glede indeksa medijske svobode so se najvišje uvrstile Norveška, Finska, Švedska, Danska, Kostarika in Nizozemska, na dnu lestvice pa so Eritreja, Severna Koreja, Turkmenistan, Kitajska in Džibuti.Območje Bližnjega vzhoda in Severne Afrike je še naprej najbolj represivno okolje za novinarje, ugotavlja poročilo, ki poudarja poslabšanje razmer v zadnjem letu v Iranu, Savdski Arabiji, Egiptu in Siriji.Novinarji brez meja indeks medijske svobode objavljajo od leta 2002. Pri tem upoštevajo več dejavnikov, kot so neodvisnost medijev, samocenzura, pravni okvir in preglednost.