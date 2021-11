Nevarno koketiranje s suverenizmom poljskega tipa

V nadaljevanju preberite:

Vodja poslanske skupine SMC Gregor Perič je v oddaji Studio city izjavil, da je slovensko pravo nadrejeno evropskemu. Naslednji dan je na twitterju sicer objavil, da to ne drži, češ da je šlo za nesporazum. Kljub vsemu je šlo za prvo izjavo poslanca vladajoče koalicije Janeza Janše, ki se odkrito spogleduje s suverenizmom, ki podpira kontroverzno poljsko stališče, da ima državno pravo primat nad evropskim.

»Povsem nedopustna izjava. Bodisi gospod ne pozna slovenske ustave, kjer smo v členu 3. a zapisali, da ima pravo EU v Sloveniji takšne učinke, kot jih določa samo pravo EU – to vključuje načelo primarnosti in druga temeljna načela prava EU, bodisi namerno provocira in poskuša slediti poljski poti,« je sicer pozneje zanikano izjavo poslanca Periča komentirala dr. Janja Hojnik, strokovnjakinja za evropsko pravo z mariborske pravne fakultete. »Izjavi se še posebej čudim zato, ker je gospod kandidiral za evropski parlament, in pričakujem, da osnove prava EU vendarle pozna,« je dodala.