Nevarno zavajanje o čudežnem zdravilu in inšitutu, ki ne obstaja

Zdravniška zbornica Slovenije na svoji spletni strani opozarja na ponoven pojav lažnih in zavajajočih oglasov za prodajo čudežnih zdravil, za katere je bila tokrat zlorabljena tudi spletna stran enega od medijev. Sum kršitve zakonodaje so prijavili na pristojni tržni inšpektorat in Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke ter ju prosili za povratne informacije o ukrepanju.

Kot so zapisali, so v zadnjem času bili priča številnim zavajajočim in neresničnim objavam o čudežnih zdravilih za zdravljenje sladkorne bolezni. Zadnja med njimi oglašuje izdelek Inspilar za 39 evrov. Prodaja ga Lojze Bizjak, za katerega je navedeno, da je zdravnik in da je predstojnik Inštituta za diabetologijo.

Kot opozarjajo iz Zdravniške zbornice, zdravnik diabetolog s tem imenom in priimkom v Sloveniji ne obstaja, kaj šele Inštitut za diabetologijo. Poleg tega so neresnične tudi vse trditve o načinu delovanja oz. učinkovitosti zdravila.

»Takšne oglase ostro obsojamo. Hkrati imamo zaupanje, da tudi sami ljudje znajo prepoznati, da se izza takšnih oglasov skrivajo lažne obljube ter da se v primeru dvomov posvetujejo z izbranim zdravnikom, medicinsko sestro, edukatorico ali diabetologom,« so zapisali pod objavo, pod katero je podpisana izr. prof. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr.med., sicer predsednica Diabetološkega združenja Slovenije.