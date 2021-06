New York Times o nepriljubljenem populistu Janezu Janši

Zmagali so zaradi nastopanja proti nepriljubljenim elitam, izkazalo pa se je, da tudi njih ne marajo preveč. FOTO:Agustin Paullier/AFP



Žižek: Impotenca levice je grozljiva

New York Times je v ponedeljek objavil prispevek vodje svojega urada za Vzhodno in Srednjo Evropo v Varšavio tem, da so populistični voditelji Vzhodne Evrope, posebej Slovenije, Madžarske in Poljske, doma vse manj priljubljeni. Higgins piše, da desničarski val, ki ga je v Vzhodni Evropi dvignila presenetljiva zmagav ZDA leta 2016, še ni treščil ob tla, a je trčil ob resno oviro – voditelji niso zelo priljubljeni.»Zmagali so zaradi nastopanja proti nepriljubljenim elitam, izkazalo pa se je, da tudi njih ne marajo preveč,« je zapisal avtor. To med drugim pripisuje ukrepom proti pandemiji covida-19, a, kot dodaja, so pod pritiskom tudi zaradi vse večje naveličanosti nad njihovimi razdiralnimi taktikami.»Na Madžarskem se premiersooča z nenavadno poenoteno opozicijo. Na Poljskem se je globoko konservativna vlada za ponovno pridobitev podpore pri gospodarski politiki obrnila v levo. V Sloveniji trdo desna vladajoča stranka premiera, ki ima rad Trumpa, katastrofalno pada v anketah,« piše dobitnik dveh Pulitzerjevih nagrad Higgins.Slovenski premierje morda med nepriljubljenimi populisti v regiji najbolj ogrožen, piše New York Times in omenja padec podpore vladi v anketah ter proteste z več deset tisoč udeleženci. Navaja nekdanjega Janševega ministra, da je Janša tako oslabljen, da »nima več moči za nič« razen preklinjanje sovražnikov na twitterju.New York Times piše, da si je občudovalec Orbána želel podrediti medije, a ima edina televizijska postaja, ki ga neprestano podpira – bombastična in deloma iz Madžarske financirana Nova24 – premajhno gledanost. Razočarani nekdanji podpornik Janše, zgodovinarje povedal, da ima premier zvesto bazo 25 odstotkov volilnega telesa, vendar je veliko uspešnejši pri mobilizaciji svojih številnih nasprotnikov. »Njegova baza ga podpira, vendar ga številni naravnost sovražijo,« je dejal.Od Janševe stranke se je poslovil, ker je vse skupaj »postalo preveč grdo« in se je od zdravega odgovora na postano levosredinsko pravovernost spremenilo v zavetišče za paranoike in nacionalistične podžigalce sovraštva. Janši naj ne bi bilo para, ko gre za odvračanje volivcev. Nekdanji šef slovenske obveščevalne agencijein nekdanji podpornik je dejal, da je zbegan. »Vsi iščemo logiko: kako lahko v politiki zmagaš, ko se nenehno spopadaš z vsemi?«Filozofpa je opozoril, da voditeljev, kot so Janša, Orbán in poljski, ki jih imenuje »novo os zla«, še ne gre odpisati. »Impotenca levice je grozljiva,« pravi Žižek.