Nezanesljivi podatki o cepljenju mladoletnih

Na dan, ko je v javnosti odmevala tragična smrt dvajsetletne Katje, ki je umrla kmalu po cepljenju z vektorskim cepivom, smo v javno dostopnih podatkih opazili, da je bilo s to vrsto cepiva cepljenih tudi veliko mladoletnih, čeprav so bila ta cepiva registrirana samo za odrasle. Na katerih cepilnih mestih so bili mladoletniki cepljeni, nismo izvedeli, izkazalo pa se je, da so evidence precej pomanjkljive. Tudi cepljenje pokojne Katje menda ni bilo ustrezno evidentirano.

O tem, da je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) s cepivom podjetja Janssen cepljenih 219 oseb, mlajših od 18 let, še 45 pa s cepivom proizvajalca AstraZeneca, smo poročali 30. septembra. Dan pozneje je ministrstvo za zdravje na zdravniški zbornici zahtevalo izvedbo izrednega strokovnega nadzora, postopek inšpekcijskega nadzora je uvedel tudi zdravstveni inšpektorat.

Zdravniška zbornica je na podlagi vloge za nadzor, ki jo je prejela, ministrstvo prosila za dopolnitev dokumentacije, iz katere je razvidno, da so bili otroci cepljeni z vektorskim cepivom, ki za mlajše od 18. let niso registrirana.

Na seji vlade prejšnji četrtek je zdravstveni inšpektorat poročal, da je bil na zdravniško zbornico podan odstop za 47 mladoletnih oseb, pri katerih so zdravniki pri cepljenju uporabili vektorski cepivi. »Ostali postopki v zvezi z domnevnim cepljenjem mladoletnih oseb z vektorskim cepivom še potekajo. Izvajajo se tudi postopki v zvezi s cepljenjem s cepivom janssen po datumu, ko je bilo le-to začasno ustavljeno,« so vladi sporočili z inšpektorata.

Zbornico smo vprašali, kakšni postopki sledijo, a so nam skopo odgovorili: »Zdravniška zbornica Slovenije je minuli torek prejela dokumentacijo Zdravstvenega inšpektorata RS v zadevi, o kateri nas sprašujete. Več informacij v tej fazi še ne moremo podati.«

Izogibanje posredovanju podatkov

Na izsledke nadzorov bo torej treba še počakati, so pa bile v tem času očitno precej natančno pregledane evidence opravljenih cepljenj, ki so se korenito spremenile. Konec septembra je bilo v registru vpisanih 264 mladoletnikov, ki da so bili cepljeni z vektorskim cepivom, zdaj jih je 89 manj. S cepivom družbe Janssen je bilo po podatkih NIJZ cepljenih 140 (79 manj kot 30. septembra), s cepivom proizvajalca AstraZeneca pa 35 (deset manj kot 30. septembra).

Infografika Delo

Na NIJZ so že pred časom namignili, da za opisane spremembe niso krivi in da se napačni vnosi podatkov dogajajo na cepilnih mestih.

Tudi zato smo že pred časom želeli dobiti informacije o tem, katera cepilna mesta so poročala o cepljenju mladoletnih, a nismo bili uspešni. Z NIJZ so nas preusmerili na zdravstveni inšpektorat, tam pa so 27. oktobra odgovorili, da nam do zaključka inšpekcijskega nadzora, ki še poteka, ne morejo dati več informacij. »Kdaj bodo postopki zaključeni, ni možno predvideti. V primerih, pri katerih bodo ugotovljene administrativne napake, bo zavezancem naložena odprava neskladnosti. V drugih primerih, ko bo ugotovljeno, da so bile mladoletne osebe res cepljene z vektorskim cepivom, bo podan odstop zdravniški zbornici.«