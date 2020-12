Neživilske trgovine letos zaprte skupno že 120 dni

Kako bo epidemija nadalje potekala v Sloveniji, bo Vlada RS predvidoma odločila po posvetih z gospodarstveniki in predstavniki zdravstvenih zavodov , ki so napovedani za konec tedna. V javnosti se vrstijo debate, ali bi bilo treba državo kratkoročno zapreti ali pa je čas za sproščanje nekaterih ukrepov. Mnenja o tem so deljena tudi v političnem vrhu.Kar zadeva sproščanje ukrepov, so v javnosti zakrožile informacije o morebitni odpravi omejitve prehajanja med občinami in koncu policijske ure, k odprtju določenih dejavnosti pa so znova pozvali v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS). Neživilske trgovine, kot so sporočili, so v letošnjem letu zaprte že več kot 120 dni, posledica tega pa je izguba dveh milijard evrov prihodkov. Poleg izgub, ki jih imajo, je razlog TZS za poziv tudi majhen delež novookuženih v trgovinah.Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se je med 16. novembrom in 6. decembrom v trgovinah okužilo dva odstotka od vzorca 30.000 okuženih, a to po mnenju zdravstvene stroke ne odpravlja nevarnosti za prenos okužb med zaposlenimi. Virus se namreč še vedno širi na delovnih mestih in, kot je na včerajšnji novinarski konferenci opozorila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne , na zasebnih druženjih.