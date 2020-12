Ni pomembno, s kakšnim glasom govoriš, ampak kaj govoriš

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je z Juretom Longyko, enim od najprepoznavnejših glasov v Sloveniji, pogovarjala o radiu, ki nagovarja vsakega poslušalca posebej, in njegovem pomenu med epidemijo, o akuzmatičnosti in sintetizatorju govora, o pravljicah na ploščah in o tem, da je s tresočo roko izbiral izvajalce za naslednje oddaje Izštekanih. Fotografiral ga je Jože Suhadolnik.