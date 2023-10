Ni prav, da se govori o konfliktu, ko gre za nasilje

V nadaljevanju preberite:

Lani je v Sloveniji umrlo 13 žensk, ki so jim življenje vzeli partnerji, sedanji ali nekdanji. »To je podatek, ki bi nas moral vse skrbeti,« je prepričan Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). V sodelovanju z nevladnimi organizacijami in centri za socialno delo so včeraj začeli akcijo ozaveščanja o nasilju nad ženskami in v družini, s katero želijo, da bi presegli številne stereotipe, ki so še vedno trdno zakoreninjeni v družbi, pripravljajo pa tudi resolucijo in zakonodajne spremembe.