Tudi v Sloveniji je dom najbolj nevaren kraj za ženske

Leta 2021 je po podatkih Organizacije združenih narodov v svetu v povprečju vsako uro umrlo pet deklet oziroma žensk, ki jim je življenje vzel partner ali drug družinski član. »Globalno je bilo 45.000 žensk ubitih zato, ker so ženske. Slovenija je žal med državami, kjer je število prav tako visoko,« je ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan napovedala možnost, da bi ob prenovi kazenskega zakonika uvedli posebno kaznivo dejanje femicida.

Ob prvi nacionalni konferenci o preprečevanju nasilja nad ženskami je politika pokazala visoko zavezanost ničelni toleranci in podporo pri izboljševanju sistema, pričevanja žrtev pa so nastavila ogledalo družbi in povedala, zakaj ni dovolj zaupanja v institucije.