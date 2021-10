Nihče ni nad zakonom, ne glede na njegovo moč

Sodniška neodvisnost, tako z osebnega kot institucionalnega vidika, vloga sodnikov v današnjem času, učinkovitost in dostopnost do sodišč, kakor tudi dogajanje v zvezi z epidemijo covida-19, ki je delo sodišč zaznamovala po vsem svetu, so osrednje teme pogovora predsednikov vrhovnih sodišč Srednje in Vzhodne Evrope.

Na Bledu se je namreč včeraj začela, potekala pa bo še danes, mednarodna konferenca 14 predsednikov vrhovnih sodišč Srednje in Vzhodne Evrope. Poleg predsednika našega vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča sta goste na odprtju nagovorila še višji sodnik iz Združenih držav Amerike John Walker in Homer E. Moyer, ustanovitelj in predsednik Inštituta Ceeli, ki je poleg Vrhovnega sodišča Republike Slovenije tudi soorganizator konference.

Uvodna govorca iz tujine sta priznana svetovna strokovnjaka s področja prava oziroma delovanja pravosodja. John Walker je ob sodniški funkciji tudi predavatelj na Univerzi Yale in izvedenec ter svetovalec za tuje pravosodne sisteme. Homer E. Moyer pa je strokovnjak za področje boja proti korupciji in odvetnik v odvetniški pisarni Miller and Chevalier.

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je v uvodu pojasnil, zakaj so za eno ključnih tem izbrali neodvisnost sodstva, »saj se več čas pojavljajo nove situacije, ko se ta vidik delovanja sodstva ponovno aktualizira ali celo postavlja pod vprašaj«.

Pogovor z ameriškim sodnikom

Sodnik Walker je govoril o pomenu vladavine prava in poudaril, da jo zagotavlja vsak posamezni sodnik s svojim vsakodnevnim delom, ko v vsakem primeru sodi nepristransko in pošteno. Vladavina prava poleg tega vključuje prepričanje, da ni nihče nad zakonom, ne glede na to, kakšno moč ima, saj zakon velja za vse in vsakogar enako.

»Vladavina prava je odvisna od vsakodnevnega uspešnega dela sodstva in sodnikov, ki večkrat presojajo tudi skladnost ravnanja drugih dveh vej oblasti z zakonom, zaradi česar pa sodniki ne bi smeli postati tarča kritik, saj zgolj opravljajo svoje delo,« je še dodal sodnik Walker.

Z višjim sodnikom Walkerjem bomo jutri objavili pogovor, in sicer je za Delo spregovoril o tem, kako pomembna je v demokratičnih družbah delitev oblasti. Predvsem pa, da ima sodstvo proste roke, da dela neodvisno, brez poskusa pritiskov politike. Prav tako smo se dotaknili vprašanja odnosa izvršilne veje oblasti do sodstva v Sloveniji, saj je ta večkrat ponižujoč, predvsem, ko se sodna odločitev ne izide po njenih pričakovanjih. To pa vpliva na ugled sodstva kot celote.