Do zdaj potrdili 19 primerov okužb s salmonelo

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sta predstavila prve ugotovitve preiskave okužb s salmonelo, ki so jih v zadnjih dneh zaznali predvsem v severovzhodnem delu države.

Trgovska veriga Lidl je zaradi suma na prisotnost bakterije salmonele iz prodaje odpoklicala tatarski biftek Fingušt proizvajalca Mesnine Štajerske; serijska oznaka izdelka je 246404. Proizvajalec je potrošnike pozval, naj zaradi možnega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo, Lidl pa, da izdelek vrnejo v katerokoli izmed njihovih trgovin, kjer jim bodo povrnili kupnino tudi brez predložitve računa.

Epidemiologinja Sanja Vuzem s centra za nalezljive bolezni NIJZ je povedala, da so primere najprej zaznali v murskosoboški bolnišnici, v istem obdobju so o tem poročali tudi na Ravnah na Koroškem in v Celju. Bolniki so imeli prebavne težave, povišano temperaturo in so poročali o slabem počutju. Do danes so potrdili 19 primerov okužb, bolniki so stari od pet do 71 let, delež žensk in moških je enak. Zaznali so jih v štirih regijah, poleg navedenih tudi na območju Ljubljane.

Hospitaliziranih je bilo enajst bolnikov, večina je že odpuščenih. Pri večini primerov je, kot so ugotovili v anketiranju, izstopala verjetnost uživanja enakega živila, in sicer tatarskega biftka v času martinovanja. Zboleli pa niso prav vsi, ki so jedli isti oziroma enak biftek, zato obstaja verjetnost, da so oboleli bakterijo dobili tudi s katerim drugim živilom ali na drug način. Zato so se v epidemiološki službi odločili za podrobnejšo mikrobiološko analizo genetskega zapisa pozitivnih vzorcev pri bolnikih.

Razloga za preplah ni, je poudarila Sanja Vuzem, a ker se bližajo praznični dnevi, je zelo pomembno, da s hrano ravnamo varno, jo dobro toplotno obdelamo, pri surovem mesu pa je treba preprečiti navzkrižno kontaminacijo živil. Zelo pomembna je seveda tudi higiena rok, je še poudarila Sanja Vuzem.

Preverjali tudi vzorce martinovih rac

Branko Podpečan, direktor inšpekcije za varno hrano, je povedal, da so preiskovali tri trgovske verige in dva proizvajalca in pri enem ugotovili salmonelo. Inšpekcijski nadzor sicer še poteka, vendar povezave med primeri, ki jih obravnavata NIJZ in veterinarska inšpekcija, za zdaj zagotovo še ne morejo potrditi.

Nadja Škrk, vodja sektorja za nadzor hrane pri UVHVVR, je potrdila, da so ugotovili salmonelo pri enem podjetju, kjer so že izvedli ustaljene postopke ter preverili sledljivost surovin in njihovo varnost, higienske postopke in zdravstveno stanje vseh 29 zaposlenih. Ugotovitve še čakajo. Med notranjim nadzorom so ugotovili, da je proizvajalec 18. novembra od trgovske verige dobil prijavo salmonele, zato je poslal vzorec v analizo. Uradni izvid je dobil včeraj; gre za salmonello enteritidis. Molekularna preiskava mora sicer še potrditi, ali je bila ta res navzoča tudi pri obolelih. Meso, uporabljeno za tatarski biftek, je sicer menda španskega izvora.

Pri proizvajalcu in trgovski verigi so zahtevali odpoklic teh živil, velja tudi prepoved proizvodnje in prometa z živili, ki se uživajo brez termične obdelave pri potrošniku.

V času martinovanja so sicer preverjali tudi vzorce rac. Prejeli so rezultate 12 vzorcev, v enem je bila potrjena salmonela typhimurium, v dveh pa salmonella enteritidis. Zdaj bodo z molekularnimi analizami poskušali ugotoviti, ali morda obstaja povezava pacientov tudi z racami.