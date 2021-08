NIJZ danes ali v petek z novo aplikacijo za preverjanje PCT

Pogoji aplikacije

Odlok v veljavi od danes

Priprava pravne podlage

Odgovor Prelesnikovi

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pojasnjujejo, da bodo danes ali v petek objavili novo aplikacijo za preverjanja izpolnjevanja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) pogojev. Aplikacija sledi odloku o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev PCT, ki je začel veljati danes.Vlada je namreč v sredo zvečer sprejela odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev PCT. V skladu z njim se bo v primerih, ko se kot dokazilo o izpolnjevanju PCT pogoja predloži evropsko digitalno covidno potrdilo v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s QR kodo, izpolnjevanje pogoja ugotovilo z aplikacijo, ki jo bo zagotavljal in z njo upravljal NIJZ.Aplikacija bo z odčitavanjem QR kode uporabniku posredovala podatek o izpolnjevanju PCT pogoja, pri čemer iz podatka ne sme biti razvidno, katerega od pogojev izpolnjuje oseba, za katero preverja izpolnjevanje pogojev. Odčitalo se bo tudi osebno ime in letnica rojstva osebe, kar je nujno zaradi ugotovitve, da se potrdilo nanaša na osebo, ki ga je predložila.Aplikacija pa ne sme omogočati hrambe ali druge obdelave navedenih osebnih podatkov in se ne sme povezovati z nobeno zbirko podatkov, še določa odlok.Odlok je bil v sredo objavljen v uradnem listu in je danes tudi stopil v veljavo. Ker je vsebinsko vezan na druge veljavne odloke, ki določajo ukrepe, povezane s covidom-19, njegovo trajanje ni določeno oz. se bo prenehanje njegove veljavnosti določilo s prenehanjem veljavnosti navedenih odlokov.Gre sicer za tretjo aplikacijo NIJZ za preverjanje izpolnjevanja PCT pogojev v zadnjih nekaj tednih. NIJZ je 23. julija predstavil aplikacijo, a so jo še isti dan umaknili s spletne strani. Čeprav sta tako minister za zdravje Janez Poklukar in vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar zatrjevala, da aplikacija ne bo razkrivala nobenih osebnih podatkov, pač pa le dejstvo, ali posameznik izpolnjuje PCT pogoj, se je namreč izkazalo, da se pri branju kode QR evropskega digitalnega covidnega potrdila prikaže ime in priimek ter datum rojstva, hkrati pa je bilo vidno tudi, ali je oseba prebolela covid-19, bila proti njemu cepljena, ali pa ima veljaven negativni test na novi koronavirus.Na NIJZ so nato razvili novo aplikacijo, ki je anonimizirana in pokaže le, ali posameznik izpolnjuje PCT pogoj ali ne. Na voljo je od minulega petka, a so strokovnjaki opozoril, da takšna aplikacija odpira možnost zlorab.Direktor NIJZje v torek za STA napovedal, da pripravljajo pravno podlago za učinkovito preverjanje PCT pogojev, ki jo je vlada potrdila v sredo, hkrati pa tudi novo aplikacijo.Informacijska pooblaščenkaje v preteklih dneh opozorila, da ni bila seznanjena z nobeno od aplikacij, ki jih je NIJZ že omogočil za uporabo gostincem in organizatorjem dogodkov.Ob tem je dodala, da so organi EU večkrat poudarili, da je pravna podlaga za uporabo evropskih covidnih potrdil le za prehajanja meje. Če bi države članice želele ta potrdila uporabljati tudi za druge namene, pa morajo sprejeti ustrezno nacionalno zakonodajo, ki bi to dopuščala, je pojasnila Prelesnikova in dodala, da v Sloveniji tak zakon ni bil sprejet.NIJZ pa je v sredo posredoval odgovor Prelesnikovi, v katerem je pojasnil, na kakšen način deluje aplikacija. Pri tem so poudarili, da aplikacija za preverjanje PCT pogojev deluje po principu branja QR kode in preverjanju statusa QR kode glede izdajatelja evropskega digitalnega covidnega potrdila ter preverja del vsebine potrdila, torej ali oseba izpolnjuje pogoje ali ne.Aplikacija se ne povezuje z nobeno zbirko osebnih podatkov, kar je bila izpostavljena skrb informacijske pooblaščenke, ampak le s centralnim strežnikom, ki hrani javne ključe držav, ki izdajajo digitalna covidna potrdila, in strežnikom, ki hrani pravila za preverjanje teh potrdil, so dodali.Aplikacija po izvedenem branju QR kode ne shranjuje nobenih osebnih ali zdravstvenih podatkov o potrdilu, prav tako teh podatkov v procesu branja ne prikaže uporabniku aplikacije. Na ekranu se namreč izpiše le, ali oseba izpolnjuje pogoje ali ne.Aplikacija za preverjanje QR kode je le bralnik podatkov, ki so v QR kodi zapisani, hkrati pa preverja nacionalna pravila v zvezi s PCT pogoji.