NIJZ kršil pri naročilu za profesionalni klicni center za iskanje kontaktov

Državna revizijska komisija je ugotovila kršitev pri naročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za profesionalni klicni center za iskanje kontaktov epidemiološkega poizvedovanja. Postopek revizije je zaključila le z ugotovitvijo, da je zahtevek KPK za revizijo utemeljen, ni pa razveljavila postopka, saj so pogodbe že sklenjene.

NIJZ je za iskanje stikov avgusta najel zelo mlado brežiško podjetje, posel pa je bil oddan brez predhodne objave javnega razpisa. Vrednost posla za obdobje šest mesecev je 1,86 milijona evrov brez DDV oziroma skoraj 2,3 milijona evrov z davkom.

NIJZ na portalu javnih naročil takrat ni objavil, zakaj so izbrali prav omenjeno podjetje, za kakšen obseg dela gre in kakšne so reference podjetja, pojasnili so le, da je bil postopek brez objave razpisa potreben »zaradi skrajne nujnosti«, ki da je niso mogli predvideti. K oddaji ponudb je NIJZ sicer povabil šest klicnih centrov, podjetje City Connect pa so po njihovih pojasnilih izbrali kot najugodnejšega ponudnika.

Klicni center omenjenega podjetja je v sodelovanju z epidemiološko službo NIJZ 11. oktobra začel prve obravnave visoko rizičnih stikov oseb s potrjeno okužbo koronavirusa, so za STA takrat potrdili na NIJZ.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je kot zagovornik javnega interesa nato zahtevala revizijo postopka, saj je ocenila, da je NIJZ ravnal v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, ker je oddal javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, za katerega niso bili izpolnjeni pogoji. Pa tudi, ker ponudbe izbranega ponudnika ni zavrnil, ker ni dopustna. Vzpostavitev profesionalnega klicnega centra in dodatna IT-podpora »ni nepredvidljiv dogodek, saj je v načrtu že dalj časa«, je KPK izpostavila v zahtevku za revizijo. Zato je predlagala razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti.

Tudi revizijska komisija ugotavlja, da je bil predmet naročila v načrtu že dalj časa, težava pa je bilo pomanjkanje finančnih sredstev za njegovo pridobitev. »Državna revizijska komisija lahko razume naročnika tudi glede finančnih sredstev, vendar pridobitev finančnih sredstev ni nepredvidljiv dogodek v smislu določb zakona o javnih naročilih,« so navedli.

Državna revizijska komisija je tako ugotovila kršitev NIJZ, ki se nanaša na izbiro in uporabo postopka oddaje javnega naročila. Ker pa je bila pogodba že sklenjena, »ugotovljene kršitve naročnika ni mogoče odpraviti«, zato je revizijska komisija »ugotovila (le) utemeljenost zahtevka za revizijo, ne da bi razveljavila celoten postopek oddaje javnega naročila, kot je to predlagal zagovornik javnega interesa«.