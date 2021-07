Večina dijakov, ki se je vrnila iz Španije, v karanteni

»Dijaki naj razmislijo o cepljenju«

Potovali so z avtobusi

V zadnjih dneh so več okužb z novim koronavirusom odkrili med udeleženci maturantskega izleta v Španiji. Med dijaki z novomeškega območja, ki so se udeležili izleta v Lloret de Mar v Španiji, so v ponedeljek in torek potrdili več kot 50 okužb. Epidemiologi ocenjujejo, da so vsi udeleženci tega maturantskega izleta – gre za 334 dijakov – visokorizični stiki.O pojavu okužb med maturanti je govorila zdravnica. Izjavo si lahko ogledate v posnetku.»Trenutno smo med dijaki z maturantskega izleta odkrili 58 okužb, a verjetno bo v prihodnjih dneh okužen še kdo. Večina dijakov je asimptomatičnih, napotili smo jih v karanteno, takšna navodila so dobili tudi pri turistični agenciji Mundial,« je dejala Eva Grilc. »Pri drugih dijakih, ki prihajajo domov, so vsi testi trenutno negativni, dijake pa pozivamo, naj v naslednjih dneh raje ostanejo doma.«Na vprašanje, ali bodo testirali tudi dijake, ki so jih napotili v karanteno, je Eva Grilc odgovorila: »Za vse dijake, ki smo jih poslali v karanteno, je bolje, da ostanejo v karanteni in ne hodijo naokoli na testiranje. V karanteni so sicer tesni in rizični stiki obolelih dijakov.«Za zdaj še ni znano, ali med okuženimi dijaki kroži različica delta. »Poleg dijakov z Dolenjske so bili v isti skupini še dijaki iz Celje in Murske Sobote, v skupini z Gorenjske, ki prihaja domov, pa so po zdaj znanih testiranjih vsi zdravi,« je dejala. »V nekaterih predelih Španije je precej okužb, zato svetujemo, naj dobro razmislijo, kam gredo, dijaki in spremljevalno osebje pa naj razmislijo o cepljenju.«Skupina maturantov, pretežno iz dolenjske regije, se je z maturantskega izleta v Španiji vrnila v soboto. Iz Slovenije do Španije so potovali z avtobusi.Epidemiološka služba je zaradi suma izbruha okužbe z novim koronavirusom takoj začela zbirati informacije, trenutno obravnavajo več kot 50 udeležencev tega maturantskega izleta, pri katerih so v ponedeljek in torek laboratorijsko potrdili okužbo, in vse njihove kontakte. Pri tem na NIJZ navajajo, da so s terena prejeli informacijo, da udeleženci tega izleta od organizatorja niso prejeli obvestila epidemiološke službe NIJZ, ki ga je s prošnjo po posredovanju udeležencem poslala organizatorju.