Prihaja pripeka, poskrbite za najranljivejše

V nevarnosti predvsem starejši, ki vročino občutijo drugače

Ogroženi tudi bolniki s srčno-žilnimi, dihalnimi in drugimi boleznimi

Kdaj klic na številko 112?

Vremenoslovci napovedujejo prihod vročinskega vala in temperature, ki bodo podnevi segle precej čez 30 stopinj Celzija, noči pa si bodo s tem, ko se ozračje ne bo ohladilo pod 20 stopinj, zaslužile pridevnik tropske.Živo srebro bo mejo 30 stopinj preseglo že danes, sončno in vroče bo vsaj do ponedeljka, do koder sega Arsova prognoza. Vsaj trije dnevi hude vročine že pomenijo vročinski napor, po treh dneh pa se lahko že začnejo pojavljati bolezenski znaki. Občutje vročine še stopnjuje morebitna visoka stopnja vlage.Škodljive posledice čezmernega izpostavljanja pripeki in ultravijoličnim žarkom so znane, ob tem na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izpostavljajo predvsem skrb za ranljive, ki vročinske vale prenašajo še bistveno težje. V prvi vrsti to velja za starejše in osebe z različnimi obolenji, prav tako pa tudi za tiste, ki opravljajo fizična dela na prostem., specialistka za javno zdravje z NIJZ, je znova spomnila, da nismo vsi odporni na vročino. V času vročinskih valov so v nevarnosti predvsem ranljivi, med temi zlasti starejši.Naravni proces staranja oslabi mehanizme adaptacije v telesu, opozarja. Starejši ljudje so v nevarnosti za zaplete, dehidracijo ali celo vročinsko kap. Oslabljeno telo lahko ne čuti dehidracije.»Zato apeliramo, poskrbite za starejše, za tiste, ki so osamljeni, preverite njihovo stanje. Zelo pripravno je, da starejšim ljudem pripravite tekočino, najboljša je navadna voda. Uživajo naj jo v presledkih. Priporočamo tudi, naj ne pijejo alkohola ali gaziranih pijač, ker to povzroča odvajanje vode iz telesa. Največja nevarnost je dehidracija,« je povedala.Ob starejših so najbolj ogroženi bolniki z srčno-žilnimi in dihalnimi boleznimi, tisti s čezmerno težo, duševno bolni ali s sladkorno boleznijo. Tudi tem je potrebna pomoč.Dr. Perčičeva je opozorila tudi na fizične delavce na prostem, ki so prav tako ranljiva skupina. Ti so izrazito izpostavljeni in ob tem fizično aktivni, zato potrebujejo daljše odmore in dovolj pijače ter zaščitne opreme. Vsaj dva naj bosta skupaj na delovišču, da si lahko v primeru težav pomagata.Pitje vode v presledkih čez ves dan sicer priporoča tudi vsem ostalim. Pomembno je tudi zadrževanje na hladnem. V koronskih časih je priporočljiv umik v naravo ali klimatizirani prostor, primerna so lahkotna oblačila iz naravnih materialov, lana ali bombaža, svetlih barv, enako velja za klobuk.Odsvetuje tudi sončenje med 10. in 17. uro. Če ni klime, stanovanje zgodaj zjutraj in pozno zvečer prezračimo, vmes ga zatemnimo.Če ima nekdo v okolici znake vrtoglavice, zmedenosti, glavobola ali celo siljenja na bruhanje, ga prestavimo v senco, ga hladimo, slečemo in pokličemo nujno medicinsko pomoč na številko 112. Enako v primeru krčev v mišicah.Tudi če se dviguje naša telesna temperatura, se takoj umaknimo v senco. V koronskih časih, v katerih vročina lahko pomeni tudi okužbo z novim koronavirusom, se posvetujmo z zdravnikom, če v hladnem prostoru telesna temperatura ne pade po 30 minutah.