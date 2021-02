Nikogar z ministrstva ne bo na sestanek z dijaki

Pozivi stroke

Dijaki bi se danes morali srečati z državnim sekretarjemprek zooma. Pogovarjali bi se o zahtevah, ki so jih dijaki spisali v odprtem pismu in ga predali ministrici za izobraževanje. Zahtevajo šolanje po modelu C ne glede na epidemiološko sliko in prilagoditev mature, želijo pa si tudi boljše komunikacije. Tudi zato so se hoteli srečati z ministrico ali vsaj s kom z ministrstva, a so jih obvestili, da se srečanja danes ne morejo udeležiti, in predlagali nov datum, 9. februar. »Sporočili smo jim, da takrat ne moremo, ker stavkamo,« odgovarjajo v gibanju Zahtevamo šolo.Spomnimo, da so dijaki v odprtem pismu opozorili, da učenje na daljavo ni primerna rešitev za trenutno situacijo. To so predstavili tudi v videu: »Trditev, da lahko pouk na daljavo ustrezno nadomesti klasičnega, je laž: to lahko potrdijo številna pričevanja tako šolarjev in dijakov kot tudi pedagoških delavcev. Žrtvovanje mlade generacije za rešitev trenutne krize ni sprejemljiva rešitev. Zdaj je že jasno, da šole niso glavni vir okužb in da mladi nismo rizična skupina.« Peticijo gibanja za odprtje šol je podpisalo več kot 2000 ljudi.Ministrico in vlado sta k izvajanju pouka za nižje razrede v šolskih prostorih po vsej državi pozvali tudi Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem. Kot sta zapisala dekan izr. prof. dr.in dekanja prof. dr., »otroci za zdrav razvoj v prvih šolskih letih potrebujejo varno psihosocialno okolje, ustrezne in kontinuirane učne spodbude, razlage in navodila, gibanje ter medvrstniške stike, ki jim jih domače okolje lahko nudi le delno. Velike razlike so tudi v podpori uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki je pri šolanju na daljavo nepogrešljiva.«Na fakultetah še opozarjajo, da »so raziskave iz tujine pokazale, da izvajanje pouka v šolah ne prispeva pomembno k slabšanju epidemiološkega stanja.« Zato predlagajo takojšnje rešitve, »ki bodo zagotovile trajno prisotnost otrok v šoli, pod varnimi, a za šole izvedljivimi pogoji«. Hkrati predlagajo še dodatna finančna sredstva in kadrovsko podporo šolam, da bodo lahko nadomestili »primanjkljaje na socialno-emocionalnem področju, v učnih spretnostih in znanju učencev«.Kako bo pouk v šolah potekal prihodnji teden, bo vlada odločala predvidoma danes.