Niso mamini sinčki, odšli bi, a kam ob teh cenah

Vzrok za vse večje duševne stiske mladih v Mladinskem svetu pripisujejo predvsem spremembam v družbi, ki mlade postavljajo v vse bolj stresne situacije. »Od mladih zahtevamo, da niso mamini sinčki in se odselijo, a se zaradi visokih cen nepremičnin ne morejo. Zato se počutijo dodatno neuspešne in krive za svoj položaj. To jim povzroča še večjo tesnobo,« pojasnjuje Miha Zupančič.

Toliko o vzrokih. Kaj pa posledice? O njih pravi: »Naš zdravstveni sistem je na tem področju povsem odpovedal. Začeti je treba pri preventivi. Na sistematskih pregledih se še ne uporablja vprašalnik o psihološki stabilnosti. Predlagamo, da se to uvede kot stalnica. Obvezno naj postane tudi usposabljanje učiteljev in mladinskih delavcev za psihološko prvo pomoč in zaznavo duševnih težav.« Večje spremembe bodo po Zupančičevem mnenju nujne tudi v »kurativi«, saj je možnosti za specializacijo iz klinične psihologije za mlade premalo ali je zagotovljena prepozno, poleg tega je poklic slabo reguliran v javnem zdravstvu, povsem nereguliran pa v zasebni sferi, zaradi česar so finančno in zdravstveno oškodovani predvsem uporabniki.