Nizka politična kultura dosegla še en vrhunec

Štiri opozicijske stranke so prejele pobudo za oblikovanje novega Demosa (objavljamo jo v članku), ki bi ga tokrat oblikovali na levici in bi močno dvignil »utemeljena pričakovanja neopredeljene javnosti«. Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo oziroma avtor te pobude je o predvolilni koaliciji minuli mesec že opravil pogovor s predsedniki LMŠ, SD, Levice in SAB, prihodnji teden pa vabi na nov sestanek. V članku lahko preberete še oceno ali gre pri tem res za zaton demokracije in posledica česa je aktualno dogajanje v parlamentu.