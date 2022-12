Nova pokojninska reforma do začetka 2024

V nadaljevanju preberite:

Ena ključnih reform, ki Slovenijo čaka v prihodnjem letu, je sprememba zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pristojni minister Luka Mesec napoveduje, da bodo pri tem večinoma sledili beli knjigi, ki so jo socialni partnerji sprejeli leta 2017, zaveda pa se, da bo za doseganje ciljev, ki so si jih postavili, potreben širok družbeni konsenz. Kljub priporočilom mednarodnih organizacij Levica ni naklonjena podaljševanju delovne dobe in zvišanju upokojitvene starosti, torej je utemeljeno vprašanje, ali lahko pričakujemo zviševanje prispevnih stopenj.