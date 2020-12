Nova predsednica zbornice je Bojana Beović

Tanja Petkovič FOTO: Mateja Jordovič

Člani Zdravniške zbornice Slovenije so za svojo predsednico izbrali infektologinjo, ki je širši javnosti postala znana po vodenju svetovalne skupine za covid-19. Prejela je 3154 glasov, njena protikandidatka v drugem krogu volitevpa 2706, so za STA pojasnili v zbornici.Na zbornici so prejeli 5895 glasovalnih lističev, tako da je bila volilna udeležba 51-odstotna.Mandat Beovićevi mora potrditi še skupščina zbornice, seja bo predvidoma kmalu, nato bosta s sedanjo predsednicoopravili primopredajo poslov.Beovićevi se je nasmihala zmaga že v prvem krogu volitev 17. novembra, ko je prejela največ podpore kolegov in ji je zmanjkalo le pol odstotka glasov, da bi bila že takrat potrjena za novo predsednico.Petkovičevo, ki je predsednica sekcije domskih zdravnikov v okviru Združenja zdravnikov družinske medicine, je podprlo 25,8 odstotka članov, ki so oddali glasovnice, kar je za dobro odstotno točko oz. 67 glasov več kot trenutno predsednico zbornice Čebašek-Travnikovo.