Nova vlada na Melamin ne bo pozabila

Potem, ko je že dan po nesreči Melamin obiskal Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo v odhajanju, je podjetje, kjer je v četrtek prišlo do katastrofalne nesreče, v kateri je umrlo pet ljudi, obiskala tudi novoizvoljena predsednica državnega zbora. »V teh dneh moramo izkazati solidarnost z ljudmi tukaj, ki nas potrebujejo, ki potrebujejo našo tako čustveno kot tudi drugačno podporo,« je dejala Urška Klakočar Zupančič in poudarila, da se bo vlada, ki prihaja, soočila v vprašanjem, kako pomagati ljudem, ki so zaposleni v Melaminu in celotnemu Kočevju.

Obljubila je, da bo vplivala na odločevalce, ki bodo odločali o finančni pomoči, da jo sprejmejo čim prej. Prav tako pa bo poskušala vplivati na to, da se postopke za pridobitev finančnih sredstev skrajša in da se takoj vzpostavijo stiki v evropskem prostoru.

Katastrofa se je zgodila v četrtek dopoldne in do sedaj terjala pet žrtev. Dva človeka pa sta težko poškodovana in v smrtni nevarnosti. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Kočevski župan Vladimir Prebilič je prvi uradni obisk prihajajoče vlade pospremil z besedami, da lahko slovenska politika na primeru Kočevja dokaže, da zna premoščati razlike in zna ljudem pomagati, ko je to najbolj pomembno: »Računam, da bodo načrti, ki smo jih že pripravili in jih bo ob primopredaji prenesel gospodarski minister svojemu nasledniku, postali meso in da bomo na ta način najhitreje vrnili življenje v občino in regijo, ki je zaradi te nesreče zelo prizadeta.«

»V teh dneh moramo izkazati solidarnost z ljudmi tukaj, ki nas potrebujejo, ki potrebujejo našo tako čustveno kot tudi drugačno podporo,« je dejala Urška Klakočar Zupančič

Rešitve pričakujejo v treh segmentih: da bo pomagala Evropska komisija, ki ima sredstva za pomoč v primeru industrijskih nesreč – občina bo vlado opremila, da bo lahko ta postopek začela čim prej –, tako da bi podjetje dobilo povračilo škode minus dela, ki ga bo povrnila zavarovalnica. Drugi del je mehanizem zakona o skladnem regionalnem razvoju, kjer lahko vlada podjetju nameni sredstva. Tretja oblika pomoči pa bo preko SIB banke, ki naj bi zagotovila, da podjetje v vmesnem času ne bo postalo nelikvidno. Druga podjetja, ki so sodelovala z Melaminom in jim bo katastrofa tudi prizadela, pa naj, je dejal Prebilič, sedaj še počakajo, ker bodo v kratkem času nadaljevali z delom proizvodnje.

Kočevski župan je še povedal, da je občina na Rdečem križu odprla račun za pomoč prizadetim osebam, prav tako pa je v proračunu že izdvojila sredstva, ki jih seveda ne more neposredno nakazati, bo pa to počela v sodelovanju CSD in Rdečim križem. Vendar pa stisk zaposlenih v kratkem ne pričakujejo, saj so te dni prejeli plačo.

Nesreča v kočevski kemični tovarni Melamin je najhujša industrijska nesreča pri nas. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Srečko Štefanič, direktor Melamina, je povedal, da je zadovoljen, ker v resnici kaže, da se bo pomoč, ki jo je obljubil minister v odhajanju, nadaljevala tudi z novo vlado.: »Tudi do pokojnih je nujno, da nadaljujemo pot, tako kot je nujno, da našim 230 zaposlenim omogočimo delo.« Podjetje, ki je nekoč imelo 10 milijonov mark prometa, je sedaj beležilo 80 milijonov evrov prometa, njihove dodane vrednosti pa so bile podobne farmacevtskim.

Kriminalisti so preiskali kraj nesreče, opravili razgovore glede nesreče in postopek končali. Popis škode bodo opravili čez vikend, tako da bodo v ponedeljek začeli s čiščenjem. »Pripravljamo scenarije delne proizvodnje, ki jo bomo lahko vzpostavili s pomočjo partnerjem,« je še dejal Štefanič: »V tej branži si pomagamo in rešitev je veliko. A vse zahteva svoj čas.«

Potrdil pa je tudi navedbe, da so nekateri umrli v nesreči prihajali iz pogodbenega izvajalca, podjetja Dama Engineering iz Ljubljane.