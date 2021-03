Nove okužbe: v Sloveniji so jih v soboto odkrili 640

KLJUČNI POUDARKI: Umrlo je sedem covidnih bolnikov.

Poleg 640 novih okužb je včerajšnji dan zahteval sedem življenj oseb s covidom-19, je na twitterju sporočila Vlada RS. Hospitaliziranih je bilo 499 covidnih bolnikov, zdravljenje na intenzivni negi pa jih je potrebovalo 105. Sedemdnevno povprečje novih okužb znaša 944.V Sloveniji so po podatkih sledilnika za covid-19 včeraj potrdili 640 novih okužb, opravili pa so 3461 PCR-testov. Delež pozitivnih PCR-testov je bil tako 18,5-odstoten. Opravili so tudi 6580 hitrih testov.Španska centralna banka je poslabšala letošnjo gospodarsko napoved, saj bo okrevanje španskega gospodarstva po pandemiji covida-19 počasnejše od prvih napovedi. Rast zavirajo novi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, zato je centralna banka napoved letošnje rasti BDP znižala s 6,8 na šest odstotkov.​Španija se sicer nadeja, da bo gospodarsko okrevanje zagnala s pomočjo sredstev za okrevanje EU. Država bo namreč med letoma 2021 in 2026 prejela 140 milijonov evrov. Vendar pa ni pričakovati, da bi ta sredstva lahko imela opaznejše učinke pred letom 2022. Španski premierje oktobra napovedal, da bodo ta sredstva uporabili za 800.000 novih delovni mest med letoma 2021 in 2023.