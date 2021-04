Novela zakona o vodi ni sladka zmaga

V nadaljevanju preberite:

V okviru zakona so sredstva za vzdrževanje vodotokov podvojili; sredstvom državnega proračuna lahko v ta namen zdaj dodajajo tudi denar sklada za vode. »A zdaj je tudi to vprašljivo, kar pomeni, da bodo morali pobudniki in podporniki referenduma, ki še vedno zbirajo podpise, prevzeti tudi odgovornost, da vodotokov ne moremo vzdrževati v tolikšni meri, kot želimo,« je še dejal.