Novi Južni Wales: Necepljenim tudi ob 80-odstotni precepljenosti manj svobode

07.20 Necepljenim tudi ob 80-odstotni precepljenosti manj svobode

07.15 Auckland v strogem lockdownu še najmanj teden dni

06.00 Danes predvidoma podrobneje o pogojih PCT

Premierka avstralske zvezne države Novi Južni Walesje opozorila, da necepljeni prebivalci tudi ob 80-odstotni precepljenosti še ne bodo v enaki meri kot cepljeni uživali svoboščin, poroča britanski Guardian. Povedala je, da so začrtali pravila oziroma sprostitve ukrepov ob 70-odstotni precepljenosti, a da to ne pomeni, da bodo imeli necepljeni pri 80-odstotni precepljenosti enake svoboščine oziroma pravice; lahko bi jim prepovedali dostop do nekaterih storitev oziroma jim odrekli svobodo gibanja. »Vlada še ni dokončala svojih načrtov glede tega, kaj se zgodi pri 80-odstotni polni precepljenosti. In naše ključno sporočilo je – pridite in se cepite, ker ko bomo začeli odpirati pri 70-odstotni precepljenosti, bo bolje za nas, če bo stopnja precepljenosti odraslih, starih 16 let in več, čim višja«. Pri tem je poudarila, da bodo ob ponovnem odpiranju posebej ranljivi prav necepljeni. V zadnjih 24 urah so sicer v tej zvezni državi potrdili 1257 novih primerov okužbe in sedem smrti zaradi covida-19.Največje mesto v Novi Zelandiji, Auckland, bo še najmanj teden dni ostalo pod strogimi omejitvami, je napovedala premierkaob širjenju hitreje nalezljive variante delta, navaja Guardian. Na Novi Zelandiji so sicer potrdili 54 novih primerov okužb čez konec tedna in 33 novih v ponedeljek. Trenutno je v državi aktivnih 955 primerov. Pristojni so zaskrbljeni, saj vseh okužb niso mogli povezati z drugimi. Ardernova je v ponedeljek dejala, da čeprav v Aucklandu ali v preostali državi ni bilo razširjenega prenosa, lahko ti nepovezani primeri kažejo, da obstajajo prenosne verige v širši skupnosti. Premierka je dejala, da je bilo 17 aktivnih nepovezanih primerov, vendar so bili uradniki zaskrbljeni predvsem zaradi treh ali štirih.Vlada je na sobotni dopisni seji sklenila zaostriti ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. S 15. septembrom bo pogoj PCT z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev, zaščitne maske pa bodo morali nositi vsi v zaprtih javnih prostorih in tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje. Spremenili so tudi čas, ko posameznik velja za prebolevnika, in sicer znova na šest mesecev od dne pozitivnega testa.